Яку пенсію можна отримати без стажу в Польщі Сьогодні 07:18 — Світ

Польський прапор

У Польщі громадяни, які досягли пенсійного віку, але не мають підтвердженого трудового стажу, можуть взагалі не отримувати пенсійних виплат. Для призначення мінімальної пенсії законодавство вимагає наявності страхового та нестрахового стажу — щонайменше 25 років для чоловіків і 20 років для жінок.

Як пише Gazeta Prawna , якщо особа не має зафіксованих страхових внесків або початкового пенсійного капіталу, розмір її пенсії фактично становитиме 0 злотих.

У такому випадку єдиною формою підтримки залишаються соціальні виплати від центрів соціальної допомоги — MOPS або GOPS. Однак отримати їх можна лише за умови відповідності встановленим критеріям доходу.

Які виплати доступні батькам багатодітних сімей

Окрема програма підтримки передбачена для людей, які не працювали через виховання дітей. Йдеться про допомогу «Mama 4 plus», яка надається матерям, що народили та виховали щонайменше чотирьох дітей.

У виняткових ситуаціях виплату може отримати й батько, якщо мати померла або залишила сім’ю.

Читайте також Розмір середньої пенсії у Польщі

Розмір такої допомоги дорівнює мінімальній пенсії та становить 1978,49 злотих брутто. Після вирахування податків і медичного внеску сума виплати «на руки» складає 1642,13 злотих.

Для отримання коштів необхідно подати офіційну заяву — автоматично виплата не призначається.

Яку соціальну допомогу можуть оформити люди без внесків

Літні люди без права на пенсію можуть звернутися по постійну соціальну допомогу. Її призначають особам, які через вік повністю втратили працездатність.

Максимальна сума такої підтримки становить 1229 злотих на місяць. Водночас розмір виплати залежить від доходу заявника.

Для отримання допомоги діють обмеження: дохід одинокої людини не повинен перевищувати 1010 злотих, а для сім’ї — 823 злотих на одну особу.

Окрім цього, пенсіонери можуть претендувати на цільові виплати для оплати ліків, продуктів харчування чи комунальних послуг.

Раніше ми повідомляли, що громадяни України, які живуть у Польщі, мають право на отримання пенсій від польської Установи соціального страхування (ZUS). Водночас для цього необхідно виконати низку умов. Деталі читайте тут.

УНІАН За матеріалами:

Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.