0 800 307 555
укр
Розмір середньої пенсії у Польщі

Світ
122
У 2025 році розмір середньої пенсії у Польщі сягнув 4 178,94 злотих. Якщо у січні минулого року пенсії отримували 6,357 млн осіб, то вже у грудні їхня кількість зросла до 6,423 млн. Протягом року кількість одержувачів пенсії збільшилася на понад 66 000 осіб.
Про це свідчать дані ZUS, повідомляє inpoland.
У грудні середня пенсія склала 4 235,47 злотих, що майже не відрізняється від показника листопада. Протягом року середній розмір виплат зріс на 286 злотих.
Розмір середньої пенсії у кожному місяці минулого року був наступним:
  • січень — 3 948,91 злотих,
  • лютий — 3 958,67 злотих,
  • березень — 4 210,99 злотих,
  • квітень — 4 198,58 злотих,
  • травень — 4 189,54 злотих,
  • червень — 4 190,19 злотих,
  • липень — 4 212,20 злотих,
  • серпень — 4 255,66 злотих,
  • вересень — 4 262,87 злотих,
  • жовтень — 4 246,23 злотих,
  • листопад — 4 236,04 злотих,
  • грудень — 4 235,47 злотих.
Зазначається, що зростання пенсійних виплат та кількості одержувачів призвело до збільшення витрат державного бюджету.
У серпні 2025 року витрати на базові пенсії вперше перевищили 27 млрд злотих, а до кінця року досягли 27,204 млрд злотих.
Для порівняння, у грудні 2023 року пенсії коштували бюджету 21,75 млрд злотих, а у грудні 2024 року — 25,07 млрд злотих.

Розмір середньої пенсії в Україні

Раніше Finance.ua писав, за рік розмір середньої пенсії зріс на 13% і складає 6 544 грн. Загалом в Україні понад 10,1 млн пенсіонерів, майже 7,4 млн отримують виплати за віком. Водночас 63 тис. українців мають пенсію нижчу за прожитковий мінімум, а ще 261 тис. — 2 361 грн.
З 1 березня пенсії та страхові виплати для мільйонів українців проіндексували на 12,1%. Як заявляли в Міністерстві соціальної політики, після перерахунку пенсії зростуть щонайменше на 100 гривень і не більше ніж на 2 595 гривень.
За матеріалами:
Finance.ua
ПенсіонерПольща
Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.
Поділитися новиною
Підпишіться на нас
Розраховуйте на
0 800 307 555дзвінки безкоштовні
multi app
Про насРедакціяРедакційна політикаПолітика ШІЕкспертиРекламаСпецпроєктиПравила користуванняКонфіденційністьКонтакти
© 2000–2026 Товариство з обмеженою відповідальністю «Файненс.юа», свідоцтво на знак для товарів і послуг № 37423 від 16.02.2004, ЄДРПОУ 22929966. Адреса: вул. Миколи Грінченка, 4В, Київ, Україна. Графік роботи: Пн–Пт 9:00–18:00.
ТОВ «Файненс.юа» – незалежний фінансовий портал. Матеріали з позначками “Р”, “Партнерська”, “Промо”, “Акція”, “Думка”, “Спецпроєкт”, “Партнерський проєкт” – це реклама, в розумінні Закону України “Про рекламу”. За зміст реклами відповідальність несе рекламодавець. Інформація на даній сторінці не є рекламою банківських послуг. Верифіковану банком інформацію про продукти та послуги можна подивитися на офіційному сайті відповідного банку. Використання матеріалів і даних з сайту дозволено тільки з гіперпосиланням https://finance.ua.
Ми не беремо плату за послуги підбору та порівняння фінансових пропозицій в каталогах, і не надаємо послуги кредитування, розміщення депозитів і страхування. Ваші особисті дані на сайті захищені шифруванням AES-256.
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Payment systems