Яка середня пенсія в Польщі

У 2025 році розмір середньої пенсії у Польщі сягнув 4 178,94 злотих. Якщо у січні минулого року пенсії отримували 6,357 млн осіб, то вже у грудні їхня кількість зросла до 6,423 млн. Протягом року кількість одержувачів пенсії збільшилася на понад 66 000 осіб.

Про це свідчать дані ZUS, повідомляє inpoland.

У грудні середня пенсія склала 4 235,47 злотих, що майже не відрізняється від показника листопада. Протягом року середній розмір виплат зріс на 286 злотих.

Розмір середньої пенсії у кожному місяці минулого року був наступним:

січень — 3 948,91 злотих,

лютий — 3 958,67 злотих,

березень — 4 210,99 злотих,

квітень — 4 198,58 злотих,

травень — 4 189,54 злотих,

червень — 4 190,19 злотих,

липень — 4 212,20 злотих,

серпень — 4 255,66 злотих,

вересень — 4 262,87 злотих,

жовтень — 4 246,23 злотих,

листопад — 4 236,04 злотих,

грудень — 4 235,47 злотих.

Зазначається, що зростання пенсійних виплат та кількості одержувачів призвело до збільшення витрат державного бюджету.

У серпні 2025 року витрати на базові пенсії вперше перевищили 27 млрд злотих, а до кінця року досягли 27,204 млрд злотих.

Для порівняння, у грудні 2023 року пенсії коштували бюджету 21,75 млрд злотих, а у грудні 2024 року — 25,07 млрд злотих.

Розмір середньої пенсії в Україні

Раніше Finance.ua писав , за рік розмір середньої пенсії зріс на 13% і складає 6 544 грн. Загалом в Україні понад 10,1 млн пенсіонерів, майже 7,4 млн отримують виплати за віком. Водночас 63 тис. українців мають пенсію нижчу за прожитковий мінімум, а ще 261 тис. — 2 361 грн.

З 1 березня пенсії та страхові виплати для мільйонів українців проіндексували на 12,1%. Як заявляли в Міністерстві соціальної політики, після перерахунку пенсії зростуть щонайменше на 100 гривень і не більше ніж на 2 595 гривень.

