4 доступні напрямки для автобусних турів на літо Сьогодні 20:01 — Світ

Болгарія

Напередодні літнього сезону 2026 року український туристичний ринок демонструє зміни у поведінці мандрівників. Туристи дедалі частіше обирають подорожі автобусами.

Про це пише Delo

Найдешеші напрямки для подорожей автобусом

За даними туроператора Join UP! Україна, середня вартість автобусного туру зросла приблизно на 16% і наразі становить близько 661 євро. Для порівняння, у 2025 році середній чек був на рівні 571 євро. Попри це, сегмент продовжує активно розвиватися.

Найдоступніші напрямки автобусних турів:

Болгарія — від 9 750 грн за тур;

Чорногорія — від 11 156 грн;

Туреччина — від 15 842 грн;

Греція — від 19 935 грн.

При цьому Болгарія за рік подорожчала приблизно на 15−20%.

Туроператори пояснюють, що стабільний попит підтримують насамперед сімейні туристи, для яких автобусні тури залишаються зрозумілим і прогнозованим форматом відпочинку.

Як змінюється структура попиту

Туроператори фіксують помітне переформатування туристичних уподобань. Попит зміщується на коротші маршрути та ближчі європейські напрямки.

За словами учасників ринку, інтерес до автобусних турів у Туреччину суттєво знизився — майже утричі порівняно з 2024 роком. Натомість Болгарія демонструє найшвидше зростання, фактично подвоюючи обсяги попиту щороку. Також стабільно тримають позиції Греція та Чорногорія.

Додатково туристичні мережі фіксують різке зростання ранніх бронювань: Болгарія +37%, Греція +61%, Іспанія +69%. Це свідчить про переорієнтацію на планування подорожей заздалегідь.

Чому автобусні тури виграють у авіа

Одним із ключових факторів зміщення попиту стало повернення паливних зборів в авіаперевезеннях. Через зростання світових цін на нафту авіакомпанії та туроператори додали додаткові доплати до вартості перельотів.

Водночас автобусні тури залишаються значно менш чутливими до цих коливань. Середня доплата за пальне в таких подорожах становить 5−15 євро з людини, що суттєво нижче, ніж в авіасегменті.

Для порівняння, у випадку авіатурів додаткові витрати можуть сягати 30−60 євро з туриста залежно від напрямку. Це створює додатковий ціновий тиск на авіаподорожі та підсилює інтерес до автобусних маршрутів.

Зсув у бік дорожчих турів

Окремо туроператори відзначають зміну структури попиту в цілому. Українці дедалі частіше обирають дорожчі та якісніші пакети відпочинку, а середній горизонт планування подорожей зріс до 29 днів.

Ринок також фіксує зростання інтересу до преміальних напрямків — від екзотичних країн до більш дорогих турів, які можуть коштувати сотні тисяч гривень на двох.

За оцінками учасників ринку, подорожі поступово переходять із категорії «розкіш» у формат способу відновлення та психологічного перезавантаження.

