4 доступні напрямки для автобусних турів на літо

За даними туроператора Join UP! Україна, середня вартість автобусного туру зросла приблизно на 16% і наразі становить близько 661 євро. Для порівняння, у 2025 році середній чек був на рівні 571 євро. Попри це, сегмент продовжує активно розвиватися.
Найдоступніші напрямки автобусних турів:
Болгарія — від 9 750 грн за тур;
Чорногорія — від 11 156 грн;
Туреччина — від 15 842 грн;
Греція — від 19 935 грн.
При цьому Болгарія за рік подорожчала приблизно на 15−20%.
Туроператори пояснюють, що стабільний попит підтримують насамперед сімейні туристи, для яких автобусні тури залишаються зрозумілим і прогнозованим форматом відпочинку.
Як змінюється структура попиту
Туроператори фіксують помітне переформатування туристичних уподобань. Попит зміщується на коротші маршрути та ближчі європейські напрямки.
За словами учасників ринку, інтерес до автобусних турів у Туреччину суттєво знизився — майже утричі порівняно з 2024 роком. Натомість Болгарія демонструє найшвидше зростання, фактично подвоюючи обсяги попиту щороку. Також стабільно тримають позиції Греція та Чорногорія.
Додатково туристичні мережі фіксують різке зростання ранніх бронювань: Болгарія +37%, Греція +61%, Іспанія +69%. Це свідчить про переорієнтацію на планування подорожей заздалегідь.
Чому автобусні тури виграють у авіа
Одним із ключових факторів зміщення попиту стало повернення паливних зборів в авіаперевезеннях. Через зростання світових цін на нафту авіакомпанії та туроператори додали додаткові доплати до вартості перельотів.
Водночас автобусні тури залишаються значно менш чутливими до цих коливань. Середня доплата за пальне в таких подорожах становить 5−15 євро з людини, що суттєво нижче, ніж в авіасегменті.
Для порівняння, у випадку авіатурів додаткові витрати можуть сягати 30−60 євро з туриста залежно від напрямку. Це створює додатковий ціновий тиск на авіаподорожі та підсилює інтерес до автобусних маршрутів.
Зсув у бік дорожчих турів
Окремо туроператори відзначають зміну структури попиту в цілому. Українці дедалі частіше обирають дорожчі та якісніші пакети відпочинку, а середній горизонт планування подорожей зріс до 29 днів.