Єврокомісія готує рекомендації для авіакомпаній через кризу пального

Енергетика
ЄК готується до ймовірної кризи постачання авіаційного палива
Європейська комісія готується до тривалого збереження нестабільної ситуації на ринках пального в умовах геополітичної напруженості. У зв’язку з цим найближчим часом планується оприлюднення рекомендацій для авіакомпаній.
Про це заявила речниця Єврокомісії Анна-Кайса Ітконен під час брифінгу в Брюсселі, передає «Інтерфакс-Україна».

Моніторинг резервів

«Ніхто не знає, скільки триватиме ситуація. Те, що ми робимо, ми готуємося до будь-якого її розвитку, і для цього маємо тісно співпрацювати з усіма зацікавленими сторонами. Це єдиний спосіб діяти, готуючись до майбутнього», — зазначила речниця.
Їй поставили запитання про те, як ЄК готується до ймовірної кризи постачання авіаційного палива.
«Комісія має огляд резервів держав-членів. Ми зустрічаємося з ними, а також із Міжнародним енергетичним агентством щотижня від початку кризи. Наступне засідання координаційної групи заплановане на 7 травня, тобто цього тижня. Цей механізм обміну інформацією добре функціонує і дає змогу забезпечувати належний рівень прозорості. Усе це дає нам змогу координувати наші дії», — пояснила Ітконен.
За її словами, координаційна група з нафти минулого тижня представила заходи, розраховані на тривале продовження нинішньої ситуації.
«І цього тижня ми опублікуємо рекомендації для авіаційних компаній. Це, зокрема, стосуватиметься гасу, а також інших елементів, пов’язаних із кризою», — підсумувала представниця ЄК.
Нагадаємо, раніше Finance.ua писав, що найбільший у США лоукостер Spirit Airlines заявив, що «негайно» припиняє діяльність. Тисячі пасажирів та співробітників опинилися у підвішеному стані через різке зростання цін на авіаційне пальне.
Водночас авіакомпанія SAS (Scandinavian Airlines System) запевнила, що зростання цін на паливо і потенційний дефіцит не загрожують скасуванням її рейсів улітку.
За матеріалами:
Інтерфакс-Україна
ПальнеАвіалініїЄС
