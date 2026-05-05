ЄС забороняє китайські сонячні інвертори через кіберзагрози

Посадовець ЄС заявив про виявлення «серйозних» економічних та кібербезпекових загроз, додавши, що оцінка Комісії ґрунтується на секретній та публічній інформації, наданій кількома державами-членами.
Цей крок стався після попереджень аналітиків про те, що значна залежність Європи від китайських сонячних інверторів, що виробляються такими компаніями, як Huawei та Sungrow, може становити ризик для стабільності європейської електромережі, особливо враховуючи, що Європа стає більш залежною від відновлюваних джерел енергії, таких як сонячна та вітрова енергія.
«Ми виявили серйозні економічні та кібербезпекові ризики», — заявив журналістам у понеділок чиновник ЄС на умовах анонімності, зазначивши, що оцінка Комісії ґрунтується на секретних та несекретних доказах, наданих кількома державами-членами.
Результати показали, що за найгіршого сценарію деякі країни можуть підірвати європейську енергетичну інфраструктуру та навіть спричинити відключення електроенергії, сказав чиновник ЄС, маючи на увазі Китай, Іран, Північну Корею та рф.
Що таке сонячні інвертори
Інвертори є відносно невеликим, але важливим компонентом сучасних енергетичних систем. Їх часто називають «мозком» електричних мереж, вони відіграють фундаментальну роль у перетворенні та регулюванні потоку енергії з відновлюваних джерел, таких як вітер і сонце, а також із систем зберігання енергії.
Центральна роль інвесторів в енергетичному переході ЄС викликала занепокоєння щодо їхньої вразливості, якщо постачальниками будуть компанії, пов’язані з урядами, які вважаються ворожими до інтересів ЄС.
У листопаді минулого року 30 членів Європарламенту з досвідом роботи в енергетичній сфері закликали Комісію заблокувати доступ «ризикованих» постачальників технологій до європейської інфраструктури.
За словами чиновника ЄС, оголошення ЄС чітко сформульоване як захід економічної безпеки, а не як захід промислової політики, а це означає, що компанії з надійних партнерів, таких як Японія та Південна Корея, продовжуватимуть мати право на участь у проектах, що фінансуються ЄС.
Комісія також сподівається, що ця ініціатива матиме ширший ефект, заохочуючи країни ЄС та міжнародних партнерів застосовувати аналогічні підходи. Литва вже вжила заходів для запровадження обмежень на високоризикові енергетичні технології.
Це рішення є продовженням політики, вперше окресленої у грудні 2025 року, коли виконавча влада ЄС заявила, що використовуватиме правила фінансування ЄС для зменшення залежності від постачальників, які вважаються загрозою безпеці.
У той час, коли Європа прискорює перехід на відновлювану енергетику, втручання Комісії підкреслює зростаючу важливість забезпечення того, щоб технології, що лежать в основі цього переходу, були не лише сталими, але й безпечними.