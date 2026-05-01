ОПЕК+ може змінити квоти на видобуток нафти після виходу ОАЕ

Енергетика
Видобування нафти
ОПЕК+ розглядає можливість підняття квот на видобуток нафти. Це доволі неочікуване рішення на тлі ситуації на Близькому Сході. Потрібно розуміти, що організація втратила значну частину свого експорту через війну США та Ізраїлю з Іраном.

Що буде з квотами ОПЕК+

Очікується незначне підвищення квот на видобуток нафти, повідомляє Reuters.
Як вказують джерела, група може збільшити цільові показники видобутку нафти приблизно на 188 000 барелів на день. Нагадаємо, у минулому місяці підвищення було аналогічне.
Організація ще не ухвалила кінцеве рішення щодо зміни квот. Поки що це лише попередні пропозиції.
У неділю планується зустріч 7 членів ОПЕК+:
  • Алжир;
  • Саудівська Аравія;
  • Ірак;
  • Казахстан;
  • Оман;
  • росія;
  • Кувейт.
Зауважимо, загалом у розширену версію організації ОПЕК+ входить 21 член. Проте протягом останніх років лише ці 7 країн та ОАЕ ухвалювали рішення щодо квот.
Як на ОПЕК+ впливає втрата країн-членів

Вихід ОАЕ з ОПЕК+поки не впливає на діяльність організації. Але це і не перший випадок, коли цю групу покидають країни-члени, повідомляє Reuters.
Протягом останніх років відомо про такі виходи:
  • Ангола покинула організацію наприкінці 2024 року;
  • Еквадор — у 2020 році;
  • Катар — у 2019 році.
Раніше ми повідомляли, що ОАЕ офіційно покидає ОПЕК та ОПЕК+ з 1 травня. Надалі країна буде зосереджуватись на розвитку своєї нафтової промисловості.
За матеріалами:
Телеканал 24
НафтаЕкспорт нафти
