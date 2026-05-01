росія планує залишитись в ОПЕК+

ОАЕ були четвертим за величиною виробником в ОПЕК+, до складу якої входять ОПЕК та її союзники, тоді як росія посідає друге місце після Саудівської Аравії.
Новак також підтвердив, що росія залишиться в ОПЕК+, яка була створена в 2016 році.
Нагадаємо, раніше Finance.ua розповідав, що Об’єднані Арабські Емірати вийдуть з Організації країн-експортерів нафти (ОПЕК) та ОПЕК+ 1 травня 2026 року. Міністр енергетики ОАЕ Сухайль аль-Мазруї повідомив, що рішення ухвалили після аналізу поточної та майбутньої енергетичної стратегії країни. «Це політичне рішення, яке було ухвалено після ретельного аналізу нинішньої та майбутньої політики, пов’язаної з рівнем видобутку», — заявив міністр.
Ангола, яка входить до двадцятки найбільших країн з видобутку нафти, вийшла з ОПЕК у грудні 2023 року.