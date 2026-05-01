Авіакомпанія SAS запевнила у відсутності загроз для її літніх рейсів Сьогодні 04:18

Високі ціни на паливо можуть вплинути на вартість квитків

Авіакомпанія SAS (Scandinavian Airlines System) запевнила, що зростання цін на паливо і потенційний дефіцит не загрожують скасуванням її рейсів улітку.

Про це повідомляє Європейська правда з посиланням на данський телеканал TV 2.

Запевнення від авіакомпанії пролунало на тлі побоювань щодо дефіциту авіапального у зв’язку з протистоянням на Близькому Сході.

«Ми не можемо дати гарантій, але можемо з великою впевненістю сказати, що це не вплине на літні рейси», — зазначив директор з комунікацій SAS Мадс Брандструп.

Авіакомпанія скоротила кількість рейсів на окремих маршрутах, зокрема між Копенгагеном і Ольборгом, а також на окремих внутрішніх маршрутах у Норвегії та Швеції, але, за словами компанії, це не торкнеться популярних літніх напрямків.

Зміна вартості квитків

Однак високі ціни на паливо можуть вплинути на вартість квитків.

«Ми поки що не можемо назвати конкретні суми, але вже спостерігаємо зростання цін на окремих маршрутах», — сказав Брандструп.

Нагадаємо, раніше Finance.ua писав , що світові авіакомпанії масово вводять додаткові паливні збори через різке подорожчання авіапального. Доплати вже застосовують як до нових бронювань, так і до частини раніше оформлених турів. Ідеться про додаткові витрати у межах 30−55 євро з людини залежно від напрямку. Туристам почали надсилати повідомлення про необхідність доплат навіть за повністю оплачені поїздки.

Європейська правда

