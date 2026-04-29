У Wizz Air не очікують дефіциту авіапального через війну в Ірані

Генеральний директор великого лоукостера Wizz Air Йожеф Вараді заявляє, що компанія не очікує дефіциту авіаційного палива на тлі війни в Ірані, що триває.

Про це повідомляє агентство Reuters.

Вараді заявив, що не вважає ймовірним дефіцит авіаційного палива у європейської бюджетної авіакомпанії, незважаючи на побоювання щодо його нестачі у разі тривалого продовження війни в Ірані.

Він повідомив журналістам, що при ціні на авіаційне паливо на рівні $1500 за метричну тонну, танкери мають стимул прямувати до США для його закупівлі, компенсуючи таким чином будь-який дефіцит з Близького Сходу, який є основним джерелом авіаційного палива для європейських авіаперевізників.

Що відомо про дефіцит авіапалива

Раніше Finance.ua повідомляв , що наступного місяця KLM скасовує 80 рейсів туди й назад у межах Європи, які авіакомпанія виконує кілька разів на день, наприклад, до Лондона та Дюссельдорфа. У своїй заяві KLM зазначає, що це стосується рейсів, які наразі неможливо виконувати з прибутком через зростання цін на авіаційне паливо. Раніше авіакомпанія вже запровадила паливний збір у розмірі 100 євро для далекомагістральних рейсів та 10 євро для рейсів у межах Європи.

Міжнародна рада аеропортів Європи звернулася до Європейської комісії з листом, в якому йдеться, що нестача авіаційного палива може початися на початку травня, якщо танкери не проходитимуть через Ормузьку протоку.

Єврокомісія представила пакет заходів задля подолання паливної кризи через війну, яку розпочали США проти Ірану. Йдеться про ініціативу AccelerateEU, яка має забезпечити як короткострокову підтримку домогосподарств і бізнесу, так і довгострокове зниження залежності від нестабільних енергоринків.

