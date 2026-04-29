0 800 307 555
укр
0 800 307 555
У Wizz Air не очікують дефіциту авіапального через війну в Ірані

Енергетика
158
Wizz Air не очікує дефіциту авіаційного палива
Wizz Air не очікує дефіциту авіаційного палива
Генеральний директор великого лоукостера Wizz Air Йожеф Вараді заявляє, що компанія не очікує дефіциту авіаційного палива на тлі війни в Ірані, що триває.
Про це повідомляє агентство Reuters.
Вараді заявив, що не вважає ймовірним дефіцит авіаційного палива у європейської бюджетної авіакомпанії, незважаючи на побоювання щодо його нестачі у разі тривалого продовження війни в Ірані.
Він повідомив журналістам, що при ціні на авіаційне паливо на рівні $1500 за метричну тонну, танкери мають стимул прямувати до США для його закупівлі, компенсуючи таким чином будь-який дефіцит з Близького Сходу, який є основним джерелом авіаційного палива для європейських авіаперевізників.

Що відомо про дефіцит авіапалива

Раніше Finance.ua повідомляв, що наступного місяця KLM скасовує 80 рейсів туди й назад у межах Європи, які авіакомпанія виконує кілька разів на день, наприклад, до Лондона та Дюссельдорфа. У своїй заяві KLM зазначає, що це стосується рейсів, які наразі неможливо виконувати з прибутком через зростання цін на авіаційне паливо. Раніше авіакомпанія вже запровадила паливний збір у розмірі 100 євро для далекомагістральних рейсів та 10 євро для рейсів у межах Європи.
Міжнародна рада аеропортів Європи звернулася до Європейської комісії з листом, в якому йдеться, що нестача авіаційного палива може початися на початку травня, якщо танкери не проходитимуть через Ормузьку протоку.
Єврокомісія представила пакет заходів задля подолання паливної кризи через війну, яку розпочали США проти Ірану. Йдеться про ініціативу AccelerateEU, яка має забезпечити як короткострокову підтримку домогосподарств і бізнесу, так і довгострокове зниження залежності від нестабільних енергоринків.
За матеріалами:
Mind
АвіалініїWizz AirПальне
Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.
Поділитися новиною
Підпишіться на нас
Розраховуйте на
0 800 307 555дзвінки безкоштовні
multi app
Про насРедакціяРедакційна політикаПолітика ШІЕкспертиРекламаСпецпроєктиПравила користуванняКонфіденційністьКонтакти
© 2000–2026 Товариство з обмеженою відповідальністю «Файненс.юа», свідоцтво на знак для товарів і послуг № 37423 від 16.02.2004, ЄДРПОУ 22929966. Адреса: вул. Миколи Грінченка, 4В, Київ, Україна. Графік роботи: Пн–Пт 9:00–18:00.
ТОВ «Файненс.юа» – незалежний фінансовий портал. Матеріали з позначками “Р”, “Партнерська”, “Промо”, “Акція”, “Думка”, “Спецпроєкт”, “Партнерський проєкт” – це реклама, в розумінні Закону України “Про рекламу”. За зміст реклами відповідальність несе рекламодавець. Інформація на даній сторінці не є рекламою банківських послуг. Верифіковану банком інформацію про продукти та послуги можна подивитися на офіційному сайті відповідного банку. Використання матеріалів і даних з сайту дозволено тільки з гіперпосиланням https://finance.ua.
Ми не беремо плату за послуги підбору та порівняння фінансових пропозицій в каталогах, і не надаємо послуги кредитування, розміщення депозитів і страхування. Ваші особисті дані на сайті захищені шифруванням AES-256.
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Payment systems