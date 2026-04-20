0 800 307 555
укр
0 800 307 555
KLM скасовує десятки рейсів у межах Європи через зростання цін на авіаційне паливо

Світ
41
Запасів авіаційного палива в Європі може вистачити лише на шість тижнів
Наступного місяця KLM скасовує 80 рейсів туди й назад у межах Європи, які авіакомпанія виконує кілька разів на день, наприклад, до Лондона та Дюссельдорфа.
Про це повідомляє NOS.

Паливний збір

У своїй заяві KLM зазначає, що це стосується рейсів, які наразі неможливо виконувати з прибутком через зростання цін на авіаційне паливо. Раніше авіакомпанія вже запровадила паливний збір у розмірі 100 євро для далекомагістральних рейсів та 10 євро для рейсів у межах Європи.
Перші скасування відбудуться в останній тиждень квітня, саме посеред травневих свят. Представник KLM наголошує, що це стосується переважно рейсів, які не заповнені повністю і які можна легко перебронювати. Таким чином авіакомпанія хоче забезпечити, щоб мандрівники все одно могли дістатися до місця призначення того ж дня.

Дефіцит керосину

Високі ціни на керосин є наслідком війни на Близькому Сході. До Європи зараз надходить менше керосину, ніж зазвичай, що призводить до зростання цін.
Хоча KLM наголошує, що поки що не стикається з дефіцитом, Міжнародне енергетичне агентство (МЕА) попередило, що запасів авіаційного палива в Європі може вистачити лише на шість тижнів. За даними об’єднання європейських аеропортів ACI Europe, вже через три тижні може виникнути структурний дефіцит керосину, якщо Ормузька протока залишиться закритою.
Читайте також
Наслідки війни вже помітні на великих сховищах керосину в портах Амстердама, Роттердама та Антверпена, також відомих як регіон ARA. З початку березня запаси там зменшилися приблизно на чверть.
«Це набагато швидше скорочення, ніж зазвичай», — каже Патрік Кульсен, директор компанії з ринкових досліджень Insights Global. Його компанія спеціалізується на даних щодо запасів палива.
За його словами, поки що реального дефіциту немає, але оскільки через Ормузьку протоку наразі не надходить керосин, виникнення фактичного дефіциту — лише питання часу.
За матеріалами:
Європейська правда
АвіалініїПальне
Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.
Поділитися новиною
Також за темою
Підпишіться на нас
Також за темою
Розраховуйте на
0 800 307 555дзвінки безкоштовні
multi app
Про насРедакціяРедакційна політикаПолітика ШІЕкспертиРекламаСпецпроєктиПравила користуванняКонфіденційністьКонтакти
© 2000–2026 Товариство з обмеженою відповідальністю «Файненс.юа», свідоцтво на знак для товарів і послуг № 37423 від 16.02.2004, ЄДРПОУ 22929966. Адреса: вул. Миколи Грінченка, 4В, Київ, Україна. Графік роботи: Пн–Пт 9:00–18:00.
ТОВ «Файненс.юа» – незалежний фінансовий портал. Матеріали з позначками “Р”, “Партнерська”, “Промо”, “Акція”, “Думка”, “Спецпроєкт”, “Партнерський проєкт” – це реклама, в розумінні Закону України “Про рекламу”. За зміст реклами відповідальність несе рекламодавець. Інформація на даній сторінці не є рекламою банківських послуг. Верифіковану банком інформацію про продукти та послуги можна подивитися на офіційному сайті відповідного банку. Використання матеріалів і даних з сайту дозволено тільки з гіперпосиланням https://finance.ua.
Ми не беремо плату за послуги підбору та порівняння фінансових пропозицій в каталогах, і не надаємо послуги кредитування, розміщення депозитів і страхування. Ваші особисті дані на сайті захищені шифруванням AES-256.
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Payment systems