Disney звільняє 1000 працівників Сьогодні 03:31

Disney знову звільняє співробітників, щоб впорядкувати функції компанії.

Про це пише Reuters.

Хто потрапив під звільнення

Новий CEO Walt Disney Джош Д’Амаро розіслав електронні листи співробітникам компанії, в яких йшлося про звільнення 1000 робочих місць.

Звільнятимуть працівників з маркетингової групи, що реорганізовували у січні, а також студійної та телевізійної групи, ESPN, технологічної та корпоративної діяльності.

«Враховуючи швидкі темпи наших галузей, це вимагає від нас постійної оцінки того, як розвивати більш гнучку та технологічно робочу силу для задоволення потреб завтрашнього дня», — написав Д’Амаро в електронному листі.

Компанія Disney змушена пристосовуватися до нових економічних реалій, зокрема й до занепаду телевізійного бізнесу. Конкуренція посилюється, а кількість скорочень касових зборів підвищується. Наприкінці вересня в компанії налічувалось приблизно 231 000 працівників.

Реконструкція компанії

У 2023 році CEO Walt Disney Боб Айґер оголосив про масштабну реконструкцію компанії та звільнення близько 7000 працівників. Завдяки звільненням Disney планував заощадити $5,5 млрд.

У червні минулого року компанія провела дві хвилі звільнення, пояснюючи все бажанням перерозподілити ресурси. Ці скорочення були частиною ширшого плану реструктуризації, оголошеного Бобом Айґером у 2023 році.

