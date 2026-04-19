Яких помилок у європейському громадському транспорті слід уникати

Громадський транспорт — це часто найдешевший та найшвидший спосіб пересуватися містами у Європі. Втім, всього кілька помилок можуть призвести до неприємного штрафу чи зіпсованої подорожі.
Про це пише Business Insider.

5 помилок у громадському транспорті в Європі

Не купувати правильний квиток

Чимало європейських міст, як-от Рим, Париж, Амстердам та Берлін, а також Відень, Мадрид та Прага, мають інтегровані квитки, які можна використовувати й в автобусах, і в метро, і в трамваях. Одноразовий квиток зазвичай включає пересадки, проте обмежений у часі.
Але в деяких містах продаж квитків дещо складніший. Наприклад, у Лондоні вартість проїзду залежить від зони, часу дня та навіть від способу оплати.
За одну й ту саму поїздку можна заплатити 3 фунти, або ж 7, якщо помилитися з способом оплати, пише Travel+Leisure.
Якщо ви подорожуєте в транспорті, де немає безконтактної оплати, вам доведеться придбати паперовий квиток. У такому випадку обов’язково потрібно його завалідувати — інакше коли контролер попросить пред’явити квиток, ви можете отримати штраф.

Не розглядаєте покупку проїзного

Якщо ви плануєте багато їздити автобусами чи на метро протягом подорожі, покупка денного чи тижневого проїзного з необмеженою кількістю поїздок може заощадити чимало грошей.

Не носите з собою готівку

Якщо ви подорожуєте кудись, де немає безконтактної оплати, готівка завжди буде в пригоді, тож забувати про неї точно не варто. Більшість країн Європи використовують євро, але чимало мають свою власну валюту, тож варто подбати й про це.

Припускаєте, що громадський транспорт цілодобовий

У деяких містах громадський транспорт може працювати всю ніч, проте далеко не завжди це так. Перед тим як планувати день, обов’язково перевірте, коли відправляється останній потяг чи автобус, аби не втрапити у неприємну ситуацію.

За матеріалами:
Телеканал 24
Також за темою
Також за темою
