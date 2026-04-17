0 800 307 555
укр
0 800 307 555
Місце для вашої реклами

Словаччина планує блокувати 20-й пакет санкцій проти рф, але не €90 млрд кредиту для України

Світ
64
Словаччина готова заблокувати новий пакет санкцій проти росії, але не буде виступати проти надання Україні кредиту на суму 90 мільярдів євро.
Про це заявив міністр закордонних справ Словаччини Юрай Бланар, передає «Європейська правда» з посиланням на Dennik N.
Кредит був заблокований угорським прем’єром Віктором Орбаном, який програв вибори. Словацький прем’єр Роберт Фіцо заявляв, що хоче зайняти його місце у блокуванні кредиту.

Умови щодо санкцій

Бланар озвучив позицію Словаччини щодо подальших антиросійських санкцій перед членами європейського комітету словацького парламенту. Він зазначив, що Словаччина прагне отримати чітку, прозору та підтверджувану заяву про відновлення роботи нафтопроводу «Дружба».
Раніше представники словацького уряду заявляли, що підтримають санкції проти росії за умови, що вони не зашкодять інтересам Словаччини.
Однак, за його словами, позиція щодо блокування не стосується кредиту для України. Бланар при цьому відзначив позицію майбутнього угорського уряду, яка свідчить про його готовність підтримати виділення кредиту ЄС Україні.
Президент України Володимир Зеленський раніше заявляв, що «Дружба» може відновити роботу до кінця квітня після російської атаки.
У Єврокомісії планують, що перший транш з 90 млрд для України надійде у другому кварталі 2026 року.
За матеріалами:
Європейська правда
Санкції
Місце для вашої реклами
Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.
Поділитися новиною
Підпишіться на нас
Розраховуйте на
0 800 307 555дзвінки безкоштовні
multi app
Про насРедакціяРедакційна політикаПолітика ШІЕкспертиРекламаСпецпроєктиПравила користуванняКонфіденційністьКонтакти
© 2000–2026 Товариство з обмеженою відповідальністю «Файненс.юа», свідоцтво на знак для товарів і послуг № 37423 від 16.02.2004, ЄДРПОУ 22929966. Адреса: вул. Миколи Грінченка, 4В, Київ, Україна. Графік роботи: Пн–Пт 9:00–18:00.
ТОВ «Файненс.юа» – незалежний фінансовий портал. Матеріали з позначками “Р”, “Партнерська”, “Промо”, “Акція”, “Думка”, “Спецпроєкт”, “Партнерський проєкт” – це реклама, в розумінні Закону України “Про рекламу”. За зміст реклами відповідальність несе рекламодавець. Інформація на даній сторінці не є рекламою банківських послуг. Верифіковану банком інформацію про продукти та послуги можна подивитися на офіційному сайті відповідного банку. Використання матеріалів і даних з сайту дозволено тільки з гіперпосиланням https://finance.ua.
Ми не беремо плату за послуги підбору та порівняння фінансових пропозицій в каталогах, і не надаємо послуги кредитування, розміщення депозитів і страхування. Ваші особисті дані на сайті захищені шифруванням AES-256.
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Payment systems