Україна завершує ремонт «Дружби»

Нафтопровід «Дружба» планують частково відновити до кінця квітня 2026 року.

Про це заявив Президент Володимир Зеленський під час спільної пресконференції з канцлером Німеччини Фрідріхом Мерцом у Берліні.

За словами глави держави, ремонт дозволить запустити роботу магістралі, хоча повне відновлення інфраструктури потребуватиме більше часу.

«До кінця квітня він буде відремонтований — не повністю, але достатньо, щоб функціонувати. Резервуари всі не будуть відремонтовані, це тривалий процес. Але основне завдання — забезпечити роботу», — зазначив Зеленський.

Глава держави також додав, що терміни відновлення можуть збігтися з виконанням окремих зобов’язань країн Європейського Союзу, зокрема Угорщини, яка раніше блокувала частину рішень, важливих для України.

Передісторія

Постачання нафти через «Дружбу» до Угорщини та Словаччини було зупинене наприкінці січня після того, як російський удар безпілотниками пошкодив інфраструктуру на заході України.

У Будапешті та Братиславі заявляли, що Київ нібито затягує відновлення роботи нафтопроводу, однак українська сторона відкидає ці звинувачення, наголошуючи, що ремонтні роботи ведуться максимально швидко з урахуванням складності пошкоджень.

Шантаж Угорщини

Ситуація навколо транзиту вже спричинила політичні наслідки на рівні Європейського Союзу: Угорщина заблокувала частину фінансового пакета допомоги Україні на 90 млрд євро, а також розпорядилася припинити транзит природного газу до України через територію Угорщини з липня 2026 року, вимагаючи відновлення постачання нафти через «Дружбу».

