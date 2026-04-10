Місце для вашої реклами

Президент повідомив, коли Україна завершить ремонт нафтопроводу «Дружба»

Енергетика
Україна досягла значного прогресу у відновленні пошкодженого нафтопроводу «Дружба» і завершить ремонт навесні, заявив президент Володимир Зеленський на тлі гострого конфлікту з Угорщиною через перебої з постачанням російської нафти.
Про це повідомляє Reuters.
«Ми завершимо ремонт, бо така домовленість. Я сказав їм, що ми закінчимо цієї весни. Там уже багато зроблено… Звісно, зруйновані резервуари не можна швидко відремонтувати», — заявив Зеленський журналістам у коментарі, опублікованому ОП у п’ятницю.
Уряди Угорщини та Словаччини, які підтримують тісні політичні та енергетичні зв’язки з росією з часу її вторгнення в Україну у 2022 році, звинувачують Київ у затягуванні ремонту. Україна це заперечує.
Суперечка щодо транзиту нафти мотивувала Угорщину заблокувати надання Європейським Союзом кредиту для України на суму 90 млрд євро доти, доки не буде відновлено постачання нафти трубопроводом «Дружба».
Джерело в галузі раніше цього місяця повідомило Reuters, що квітень є найімовірнішим терміном завершення робіт.
За матеріалами:
Економічна Правда
Місце для вашої реклами
Також за темою
