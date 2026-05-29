0 800 307 555
укр
0 800 307 555
Місце для вашої реклами

США та Іран погодили 60-денне перемир’я: ціни на нафту почали зниження

Енергетика
91
США та Іран погодили 60-денне перемир’я: ціни на нафту почали зниження
США та Іран погодили 60-денне перемир’я: ціни на нафту почали зниження
США та Іран погодили 60-денний меморандум про припинення вогню та старт переговорів щодо ядерної програми Ірану, однак документ ще має остаточно схвалити президент США Дональд Трамп.
Про це повідомляє Axios із посиланням на американських чиновників та джерело, залучене до переговорного процесу.
За даними співрозмовників видання, умови угоди були переважно узгоджені ще у вівторок, але обидві сторони очікували політичного затвердження на найвищому рівні. Американські чиновники стверджують, що Іран згодом повідомив про готовність підписати меморандум, хоча офіційного підтвердження від Тегерана поки немає.

Ціни на нафту

Ціни на нафту змінили напрям і перейшли до зниження після повідомлення Axios про те, що США та Іран досягли домовленості про продовження припинення вогню на 60 днів і поступове відкриття протоки. Про це повідомляє агентство Reuters.
Ф’ючерси на Brent подешевшали на 22 центи, або 0,2%, до $94,07 за барель. Американські ф’ючерси West Texas Intermediate залишалися без змін на рівні $88,68.
Раніше під час сесії обидва бенчмарки зростали більш ніж на 2% після того, як Корпус вартових ісламської революції Ірану заявив, що атакував американську авіабазу у відповідь на удар США по портовому місту Бендер-Аббас.
Угода між США та Іраном ще потребує остаточного схвалення президента Дональда Трампа, який сказав посередникам, що хоче кілька днів на фінальне рішення.
Йдеться про Меморандум про взаєморозуміння, що продовжить припинення вогню на 60 днів та почне перемовини щодо ядерної програми Ірану.
За матеріалами:
Finance.ua
Нафта
Місце для вашої реклами
Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.
Поділитися новиною
Також за темою
Підпишіться на нас
Також за темою
Розраховуйте на
0 800 307 555дзвінки безкоштовні
multi app
Про насРедакціяРедакційна політикаПолітика ШІЕкспертиРекламаСпецпроєктиПравила користуванняКонфіденційністьКонтакти
© 2000–2026 Товариство з обмеженою відповідальністю «Файненс.юа», свідоцтво на знак для товарів і послуг № 37423 від 16.02.2004, ЄДРПОУ 22929966. Адреса: вул. Миколи Грінченка, 4В, Київ, Україна. Графік роботи: Пн–Пт 9:00–18:00.
ТОВ «Файненс.юа» – незалежний фінансовий портал. Матеріали з позначками “Р”, “Партнерська”, “Промо”, “Акція”, “Думка”, “Спецпроєкт”, “Партнерський проєкт” – це реклама, в розумінні Закону України “Про рекламу”. За зміст реклами відповідальність несе рекламодавець. Інформація на даній сторінці не є рекламою банківських послуг. Верифіковану банком інформацію про продукти та послуги можна подивитися на офіційному сайті відповідного банку. Використання матеріалів і даних з сайту дозволено тільки з гіперпосиланням https://finance.ua.
Ми не беремо плату за послуги підбору та порівняння фінансових пропозицій в каталогах, і не надаємо послуги кредитування, розміщення депозитів і страхування. Ваші особисті дані на сайті захищені шифруванням AES-256.
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Payment systems