США та Іран погодили 60-денне перемир’я: ціни на нафту почали зниження Сьогодні 11:23 — Енергетика

США та Іран погодили 60-денний меморандум про припинення вогню та старт переговорів щодо ядерної програми Ірану, однак документ ще має остаточно схвалити президент США Дональд Трамп.

Про це повідомляє Axios із посиланням на американських чиновників та джерело, залучене до переговорного процесу.

За даними співрозмовників видання, умови угоди були переважно узгоджені ще у вівторок, але обидві сторони очікували політичного затвердження на найвищому рівні. Американські чиновники стверджують, що Іран згодом повідомив про готовність підписати меморандум, хоча офіційного підтвердження від Тегерана поки немає.

Ціни на нафту

Ціни на нафту змінили напрям і перейшли до зниження після повідомлення Axios про те, що США та Іран досягли домовленості про продовження припинення вогню на 60 днів і поступове відкриття протоки. Про це повідомляє агентство Reuters.

Ф’ючерси на Brent подешевшали на 22 центи, або 0,2%, до $94,07 за барель. Американські ф’ючерси West Texas Intermediate залишалися без змін на рівні $88,68.

Раніше під час сесії обидва бенчмарки зростали більш ніж на 2% після того, як Корпус вартових ісламської революції Ірану заявив, що атакував американську авіабазу у відповідь на удар США по портовому місту Бендер-Аббас.

Угода між США та Іраном ще потребує остаточного схвалення президента Дональда Трампа, який сказав посередникам, що хоче кілька днів на фінальне рішення.

Йдеться про Меморандум про взаєморозуміння, що продовжить припинення вогню на 60 днів та почне перемовини щодо ядерної програми Ірану.

