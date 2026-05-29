Кабмін втричі збільшив квоту підтримки ВДЕ на 2026 рік — до 1 ГВт
Які квоти підтримки затвердив уряд
- 700 МВт — вітрової генерації;
- 150 МВт — інших видів відновлюваної енергетики (біогаз, біомаса та мала гідроенергетика);
- 50 МВт — сонячної генерації;
- окрему квоту в 100 МВт встановлено для сонячних електростанцій у поєднанні з установками зберігання енергії. Такі системи дозволяють накопичувати електроенергію у періоди профіциту та використовувати її під час пікового споживання або дефіциту, що допомагає ефективніше балансувати енергосистему.
Як працюватиме механізм підтримки
Що дасть новий підхід
- стимулювати чесну конкуренцію між виробниками;
- зменшити навантаження на державу та споживачів;
- забезпечити прогнозованість для інвесторів;
- створити умови для залучення банківського фінансування та міжнародних інвестицій;
- пришвидшити будівництво нових енергетичних об’єктів.
