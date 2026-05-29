Кабмін втричі збільшив квоту підтримки ВДЕ на 2026 рік — до 1 ГВт

Кабінет Міністрів оновив правила проведення аукціонів, за якими визначається підтримка нових проєктів відновлюваної енергетики, та збільшив її обсяг на 2026 рік.
Про це повідомило Міністерство енергетики.

Які квоти підтримки затвердив уряд

У 2026 році держава готова підтримати нові проєкти відновлюваної енергетики загальною потужністю до 1 ГВт. Зокрема, це:
  • 700 МВт — вітрової генерації;
  • 150 МВт — інших видів відновлюваної енергетики (біогаз, біомаса та мала гідроенергетика);
  • 50 МВт — сонячної генерації;
  • окрему квоту в 100 МВт встановлено для сонячних електростанцій у поєднанні з установками зберігання енергії. Такі системи дозволяють накопичувати електроенергію у періоди профіциту та використовувати її під час пікового споживання або дефіциту, що допомагає ефективніше балансувати енергосистему.

Як працюватиме механізм підтримки

Підтримка ВДЕ буде здійснюватися через механізм ринкової премії: держава компенсує різницю між фактичною ринковою ціною електроенергії та ціною, визначеною за результатами аукціону.
«Це заохотить будівництво нової генерації та залучить додаткові приватні інвестиції в сектор відновлюваної енергетики. Це також сприятиме формуванню нової архітектури енергетики України, де ключовою є автономність регіонів, територій, громад та окремих об’єктів», — підкреслив перший віцепрем’єр-міністр України — міністр енергетики Денис Шмигаль.

Що дасть новий підхід

Такий підхід дозволяє:
  • стимулювати чесну конкуренцію між виробниками;
  • зменшити навантаження на державу та споживачів;
  • забезпечити прогнозованість для інвесторів;
  • створити умови для залучення банківського фінансування та міжнародних інвестицій;
  • пришвидшити будівництво нових енергетичних об’єктів.
Уряд також затвердив оновлений графік проведення аукціонів з розподілу квот підтримки на 2026 рік, проведення яких заплановано на вересень-жовтень.
Крім того, встановлено індикативні прогнозні показники річних квот підтримки на 2027−2030 роки, що дає ринку довгострокове бачення та дозволяє інвесторам завчасно планувати нові проєкти в Україні.
За матеріалами:
Finance.ua
