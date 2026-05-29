Захист критичної інфраструктури: перший етап будівництва мають завершити до 1 червня

Прем'єр-міністерка України Юлія Свириденко провела дев'яте засідання Координаційного центру

Перший етап будівництва захисту об’єктів критичної інфраструктури має бути завершений до 1 червня.

Про це заявила прем’єр-міністерка України Юлія Свириденко під час засідання Координаційного центру.

«Продовжуємо системну роботу над виконанням Планів стійкості регіонів. Фокус — на практичній реалізації робіт», — зазначила Свириденко.

Захист критичної інфраструктури

До 1 червня має бути завершений перший етап будівництва захисту об’єктів критичної інфраструктури. Разом із керівниками обласних військових адміністрацій уряд оновив перелік об’єктів у межах Планів стійкості та затвердив подальші роботи відповідно до концепції «Країна-фортеця».

На реалізацію заходів фізичного захисту вже спрямовано 22,1 млрд грн, із яких 8,9 млрд грн уже використано. Кошти йдуть на завершення перехідних об’єктів та авансування нових об’єктів, визначених планами.

Окремо учасники засідання обговорили додатковий захист підстанцій від атак FPV-дронів.

Монтаж блочно-модульних котелень

На початку квітня уряд виділив регіонам 424,8 млн грн для підключення 70 блочно-модульних котелень, які вже є у громадах. Їхня загальна потужність становить 316 МВт. Початок монтажних робіт запланований на 1 червня.

Крім того, напередодні уряд додатково виділив 3 млрд грн із резервного фонду держбюджету на закупівлю та встановлення ще 216 нових блочно-модульних котелень у регіонах і Києві.

Розподілена генерація та резервне живлення

З 1 березня в межах Планів стійкості вже введено 319 МВт розподіленої генерації. Також розпочато встановлення газогенераторних установок загальною потужністю ще 541 МВт.

До кінця року уряд планує додати загалом 1,5 ГВт потужностей.

Окрему увагу під час засідання приділили забезпеченню об’єктів тепло- та водопостачання резервними джерелами живлення. Найбільша потреба наразі залишається у Києві, а також у Дніпропетровській, Харківській, Київській та Сумській областях.

Свириденко доручила Міністерству розвитку громад та територій тримати це питання на постійному контролі.

«Системна підготовка до зими залишається одним із ключових пріоритетів уряду», — наголосила прем’єр-міністр.

