Що таке «правило 20%» для власників сонячних панелей Сьогодні 20:00 — Енергетика

Що таке «правило 20%» для власників сонячних панелей

Сонячні панелі стають дедалі популярнішим способом забезпечити будинок або офіс електроенергією. Водночас перед встановленням таких систем власникам радять враховувати не лише поточне споживання, а й можливі пікові навантаження.

Про це йдеться у матеріалі видання SlashGear

«Правило 20%»

В індустрії сонячної енергетики існує так зване «правило 20%». Його суть полягає в тому, що систему сонячних панелей варто проєктувати із запасом потужності приблизно на п’яту частину більше від середнього рівня споживання електроенергії.

Розрахувати необхідну потужність доволі просто. Для цього потрібно взяти рахунки за електроенергію за останній рік, визначити середнє місячне споживання в кіловат-годинах і додати до нього ще 20%. Наприклад, якщо будинок у середньому споживає 500 кВт·год на місяць, то сонячна система має бути розрахована приблизно на 600 кВт·год.

Читайте також Експерт спростував 4 міфи про сонячні панелі

Правило 20% особливо корисне в періоди підвищеного енергоспоживання. Йдеться насамперед про спеку чи сильні морози, коли активно працюють кондиціонери або обігрівачі. Однак причини можуть бути й іншими — наприклад, приїзд гостей або використання менш енергоефективної техніки.

Що це дає

«Правило 20%» допомагає впоратися не лише з піками енергоспоживання. Додатковий резерв стане у пригоді й тоді, коли сонячні панелі не можуть працювати на повну потужність через хмарну погоду, затінення деревами або інші несприятливі умови.

Читайте також Заявку на компенсацію за сонячні електростанції у Києві можна подати онлайн

Крім того, запас потужності може виявитися важливим у майбутньому, якщо власники будинку вирішать перейти на електромобіль чи підключити нову побутову техніку.

Раніше екперт спростував 4 міфи про сонячні панелі. Тема побутових сонячних електростанцій стає усе більш актуальною в наш час, але більшість людей досі серйозно не розглядають таку можливість через поширені страхи та хибні уявлення. Техножурналіст Бертел Кінг в авторській статті для видання How to Geek пояснив, чому багато аргументів проти домашньої сонячної енергетики вже не відповідають реальності.

Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.