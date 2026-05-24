Експерт спростував 4 міфи про сонячні панелі

Тема побутових сонячних електростанцій стає усе більш актуальною в наш час, але більшість людей досі серйозно не розглядають таку можливість через поширені страхи та хибні уявлення. Техножурналіст Бертел Кінг в авторській статті для видання How to Geek пояснив, чому багато аргументів проти домашньої сонячної енергетики вже не відповідають реальності.
Сонячні панелі — це надто дорого
Автор визнає, що встановлення сонячних панелей потребує великих початкових витрат, але наголошує: у довгостроковій перспективі це може бути вигідною інвестицією.
За його словами, сучасні сонячні системи розраховані на багаторічну експлуатацію просто неба та здатні витримувати складні погодні умови — від снігу до граду та сильного вітру.
І це підверджує багаторічний досвід експлуатації сонячних панелей самим автором.
Сонячні панелі пошкоджують дах
Як зазначає автор, багато людей бояться протікання даху після монтажу панелей, однак насправді це залежить від того, чи був монтаж правильним. Тож це питання про вибір відповідального підрядника, а не про самі панелі.