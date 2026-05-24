Експерт спростував 4 міфи про сонячні панелі

Будинок із сонячними панелями, Фото: magnific
Тема побутових сонячних електростанцій стає усе більш актуальною в наш час, але більшість людей досі серйозно не розглядають таку можливість через поширені страхи та хибні уявлення. Техножурналіст Бертел Кінг в авторській статті для видання How to Geek пояснив, чому багато аргументів проти домашньої сонячної енергетики вже не відповідають реальності.

Сонячні панелі — це надто дорого

Автор визнає, що встановлення сонячних панелей потребує великих початкових витрат, але наголошує: у довгостроковій перспективі це може бути вигідною інвестицією.
Адже з одного боку витрати на електроенергію постійно зростають, а з іншого боку сонячні панелі вже значно дешевші, ніж були ще кілька років тому.
Сонячна електростанція може окупитися за кілька років, після чого починається чиста економія.

Сонячні панелі — це економія лише на електриці

У публікації йдеться, що потенційна вигода від сонячної енергетики значно більша, якщо враховувати ще й можливий перехід на електромобілі.
Автор розповідає, що його сім’я вже користується двома електрокарами, а заряджання вдома фактично дозволило суттєво скоротити витрати на пальне.

Сонячні панелі дуже крихкі

Автор статті стверджує, що побоювання щодо пошкодження панелей часто перебільшені.
За його словами, сучасні сонячні системи розраховані на багаторічну експлуатацію просто неба та здатні витримувати складні погодні умови — від снігу до граду та сильного вітру.
І це підверджує багаторічний досвід експлуатації сонячних панелей самим автором.

Сонячні панелі пошкоджують дах

Як зазначає автор, багато людей бояться протікання даху після монтажу панелей, однак насправді це залежить від того, чи був монтаж правильним. Тож це питання про вибір відповідального підрядника, а не про самі панелі.
За матеріалами:
УНІАН
