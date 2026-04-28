Чи може домашня сонячна станція заряджати електромобіль

Сонячні панелі
Домашня сонячна електростанція може не лише живити будинок, а й допомагати заряджати електромобіль. Експерти оцінили, скільки панелей для цього потрібно та чи реально майже не залежати від мережі.
Про це йдеться у дослідженні ЛУН та громадської організації «Екодія».

Скільки сонячних панелей потрібно для зарядки авто

Як пояснює Дарина Ярошовець, фахівчиня з енергетичної політики ГО «Екодія», технічно заряджати електромобіль від домашньої СЕС цілком реально — і для цього не обов’язково встановлювати велику станцію.
У середньому електрокар споживає близько 18 кВт·год на 100 км. Якщо автомобіль щодня проїжджає близько 50 км, це орієнтовно 9 кВт·год електроенергії, а з урахуванням втрат під час зарядки — приблизно 10 кВт·год на добу.
Для такого сценарію, за оцінками експертів, достатньо домашньої сонячної станції потужністю близько 3 кВт — це приблизно 7−8 панелей на даху.
Щодо швидкості заряджання суттєвих обмежень немає. Звичайна домашня зарядка дає близько 2,5 кВт на годину, тож денну потребу можна поповнити орієнтовно за чотири години.

Що обмежує таку модель

Головний виклик — не потужність станції, а час генерації електроенергії.
Сонячні панелі виробляють електрику вдень, тоді як більшість власників ставить авто на зарядку ввечері або вночі. Без накопичувачів ця енергія зазвичай іде на інші потреби будинку, а не напряму на автомобіль.
Найкраще така модель працює у теплий сезон. Навесні, влітку та восени навіть СЕС на 2,5−3,5 кВт може майже повністю забезпечувати зарядку електрокара.
Узимку ситуація інша: через меншу сонячну активність генерація може падати у кілька разів, тому без підключення до мережі зазвичай не обійтися.

Навіщо це

У ЛУН зазначають, що ці розрахунки є частиною ширшого аналізу енергоефективності житла та автономності будинків.
Йдеться не стільки про повну енергетичну незалежність цілий рік, скільки про можливість зменшити витрати на зарядку та підвищити стійкість домогосподарства, зокрема в умовах перебоїв з електропостачанням.
У підсумку домашня СЕС може стати робочим рішенням для щоденного використання електромобіля — особливо в теплі місяці, хоча повністю замінити мережу впродовж року вона поки не здатна.
Нагадаємо, в Україні діє програма ГрінДІМ, завдяки якій ОСББ і ЖБК можуть отримати до 70% компенсації вартості за придбані сонячні електростанції, системи зберігання енергії та теплові насоси і до 50% вартості генераторів. Детальніше можна дізнатися тут.
Світлана Вишковська
За матеріалами:
Finance.ua
Сонячні панеліЕлектромобілі
