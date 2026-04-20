Заявку на компенсацію за сонячні електростанції у Києві можна подати онлайн

У Києві спростили доступ до компенсацій за встановлення сонячних електростанцій у багатоквартирних будинках. Відтепер подати заявку на часткове відшкодування можна онлайн — через міський цифровий сервіс, без необхідності відвідувати установи.

Про це повідомили у КМДА

Як отримати компенсацію онлайн

Подати заявку на відшкодування частини вартості сонячної електростанції тепер можна через Портал послуг Києва . Онлайн-формат дозволяє оформити документи швидше та без зайвої бюрократії.

Програма передбачає компенсацію до 50% вартості встановленого обладнання, але не більше 600 тис. грн на один будинок. Скористатися нею можуть ОСББ, житлово-будівельні кооперативи, управителі та інші форми управління багатоквартирними будинками.

Для зручності користувачів на порталі також доступний онлайн-калькулятор, який дозволяє попередньо розрахувати орієнтовний розмір компенсації залежно від параметрів проєкту.

Місто підтримує сонячну енергетику

У міській владі розглядають розвиток сонячної генерації як один із ключових інструментів підвищення енергостійкості будинків. Такі системи можуть забезпечити роботу базової інфраструктури під час перебоїв з електропостачанням.

Йдеться, зокрема, про підтримку роботи ліфтів, насосного обладнання, освітлення та інтернет-мереж у будинку. Це особливо актуально в умовах енергетичних ризиків та навантаження на систему.

Раніше ми повідомляли , що Кабінет Міністрів ухвалив розроблену Мінрозвитку постанову, яка збільшує статутний капітал державного «Фонду енергоефективності» на 629,7 млн грн.

Ці кошти підуть, зокрема, на розширення і продовження таких програм:

«ЕнергоДІМ» — дозволяє ОСББ відшкодувати від 60 до 70% витрат на заходи з енергоефективності

програма «ВідновиДІМ» — передбачає фінансову підтримку для виконання будівельних робіт з відновлення житлових будинків, пошкоджених внаслідок військової агресії рф проти України

ГрінДІМ — завдяки ним ОСББ і ЖБК можуть отримати до 70% компенсації вартості за придбані сонячні електростанції, системи зберігання енергії та теплові насоси і до 50% вартості генераторів.

