Заявку на компенсацію за сонячні електростанції у Києві можна подати онлайн

У Києві спростили доступ до компенсацій за встановлення сонячних електростанцій у багатоквартирних будинках. Відтепер подати заявку на часткове відшкодування можна онлайн — через міський цифровий сервіс, без необхідності відвідувати установи.
Подати заявку на відшкодування частини вартості сонячної електростанції тепер можна через Портал послуг Києва. Онлайн-формат дозволяє оформити документи швидше та без зайвої бюрократії.
Програма передбачає компенсацію до 50% вартості встановленого обладнання, але не більше 600 тис. грн на один будинок. Скористатися нею можуть ОСББ, житлово-будівельні кооперативи, управителі та інші форми управління багатоквартирними будинками.
Для зручності користувачів на порталі також доступний онлайн-калькулятор, який дозволяє попередньо розрахувати орієнтовний розмір компенсації залежно від параметрів проєкту.
Місто підтримує сонячну енергетику
У міській владі розглядають розвиток сонячної генерації як один із ключових інструментів підвищення енергостійкості будинків. Такі системи можуть забезпечити роботу базової інфраструктури під час перебоїв з електропостачанням.
Йдеться, зокрема, про підтримку роботи ліфтів, насосного обладнання, освітлення та інтернет-мереж у будинку. Це особливо актуально в умовах енергетичних ризиків та навантаження на систему.
Раніше ми повідомляли, що Кабінет Міністрів ухвалив розроблену Мінрозвитку постанову, яка збільшує статутний капітал державного «Фонду енергоефективності» на 629,7 млн грн.
Ці кошти підуть, зокрема, на розширення і продовження таких програм:
«ЕнергоДІМ» — дозволяє ОСББ відшкодувати від 60 до 70% витрат на заходи з енергоефективності
програма «ВідновиДІМ» — передбачає фінансову підтримку для виконання будівельних робіт з відновлення житлових будинків, пошкоджених внаслідок військової агресії рф проти України
ГрінДІМ — завдяки ним ОСББ і ЖБК можуть отримати до 70% компенсації вартості за придбані сонячні електростанції, системи зберігання енергії та теплові насоси і до 50% вартості генераторів.