Місце для вашої реклами

Скільки коштів видали банки на відновлення енергетики

Українські банки активно фінансують відновлення енергетичної інфраструктури після атак рф. У межах спільного меморандуму вони вже надали десятки мільярдів гривень кредитів бізнесу та населенню, підтримуючи як генерацію електроенергії, так і суміжні напрями.
Про це повідомили у Нацбанку України.

Скільки коштів уже видали

Загальний обсяг фінансування в межах банківського меморандуму досяг 41,5 млрд грн. Кошти спрямовані на реалізацію проєктів у 21 області України.
За період з 1 червня 2024 року до 1 квітня 2026 року банки:
  • видали понад 3,5 тисячі кредитів бізнесу на суму 38,6 млрд грн;
  • надали більш як 16 тисяч кредитів населенню на 2,9 млрд грн.
Інвестиції у генерацію

Значна частина фінансування спрямована на розвиток генеруючих потужностей. Банки долучилися до реалізації проєктів із сумарною потужністю 1,517 ГВт.
Найбільше коштів інвестовано у:
  • сонячні електростанції;
  • газову генерацію;
  • гідро-, біо- та вітрові установки.
Окрім виробництва електроенергії, банки підтримують і суміжні напрями. Йдеться про:
  • системи накопичення енергії;
  • закупівлю інверторів та акумуляторів;
  • проєкти у сфері теплопостачання;
  • модернізацію теплового обладнання.
Загальна потужність таких ініціатив становить 631 МВт.
Частина раніше виданих кредитів уже поступово погашається. Станом на 1 квітня 2026 року валовий портфель «енергетичних» позик становив:
  • 27,0 млрд грн — для юридичних осіб;
  • 2,3 млрд грн — для фізичних осіб.

Роль Нацбанку та стратегія розвитку

Кредитування енергетики залишається одним із ключових напрямів Стратегії розвитку кредитування, яку Національний банк реалізує спільно з ринком з 2024 року.
Перші результати вже помітні: у 2025 році чисті гривневі кредити бізнесу зросли більш ніж на третину. Водночас рівень проникнення кредитування в економіку вперше від початку повномасштабної війни підвищився — з 7,7% до 8,7% ВВП.

Нові умови для розширення кредитування

Для подальшого розвитку кредитування Національний банк у лютому оновив підходи до оцінки кредитного ризику та вимоги до корпоративного управління в банках.
Також банки переглянули умови фінансування інвестиційних проєктів у межах меморандуму. Це має зробити кредитні продукти більш гнучкими та доступними для бізнесу.
Наразі до ініціативи приєдналися 53 учасники.
Світлана Вишковська
НБУЕнергетика УкраїниЕнергоресурсиАльтернативна енергетикаСонячна енергетикаВітрова енергетика
Місце для вашої реклами
