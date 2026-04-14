Скільки коштів видали банки на відновлення енергетики

Українські банки активно фінансують відновлення енергетичної інфраструктури після атак рф. У межах спільного меморандуму вони вже надали десятки мільярдів гривень кредитів бізнесу та населенню, підтримуючи як генерацію електроенергії, так і суміжні напрями.
Частина раніше виданих кредитів уже поступово погашається. Станом на 1 квітня 2026 року валовий портфель «енергетичних» позик становив:
27,0 млрд грн — для юридичних осіб;
2,3 млрд грн — для фізичних осіб.
Роль Нацбанку та стратегія розвитку
Кредитування енергетики залишається одним із ключових напрямів Стратегії розвитку кредитування, яку Національний банк реалізує спільно з ринком з 2024 року.
Перші результати вже помітні: у 2025 році чисті гривневі кредити бізнесу зросли більш ніж на третину. Водночас рівень проникнення кредитування в економіку вперше від початку повномасштабної війни підвищився — з 7,7% до 8,7% ВВП.
Нові умови для розширення кредитування
Для подальшого розвитку кредитування Національний банк у лютому оновив підходи до оцінки кредитного ризику та вимоги до корпоративного управління в банках.
Також банки переглянули умови фінансування інвестиційних проєктів у межах меморандуму. Це має зробити кредитні продукти більш гнучкими та доступними для бізнесу.