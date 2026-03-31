Удосконалено програму підтримки енергонезалежності домогосподарств — що змінили
Кабмін оновив умови надання державної підтримки для громадян, які встановлюють у власних домогосподарствах системи автономного та резервного електропостачання.
Про це йдеться в повідомленні Уряду.
Документ удосконалює механізм державної підтримки кредитування для придбання та встановлення відповідного обладнання.
Що змінили
- уточнює перелік технічних рішень. Визначено, що програма не поширюється на придбання та встановлення обладнання для виробництва електроенергії за «зеленим» тарифом;
- розмежовує пакети енергообладнання, щоб уникнути дублювання: окремо — генератори, окремо — гібридні системи електропостачання, а також комбіновані рішення (гібридна система разом із генератором);
- встановлює чіткі строки надання компенсації за кредитом — упродовж трьох календарних днів після підтвердженого придбання та/або встановлення обладнання.
Оновлені підходи дозволять зробити механізм підтримки більш зрозумілим, швидким і ефективним для користувачів, а також забезпечити цільове використання державних ресурсів.
Очікується, що завдяки реалізації:
- домогосподарства — отримають швидший доступ до компенсацій, чіткі правила участі та можливість ефективно встановлювати резервні джерела живлення;
- держава — матиме узгоджений і прозорий механізм реалізації програм енергетичної стійкості, зменшення соціально-економічних втрат від перебоїв електропостачання;
- громади — підвищать загальну стійкість та готовність до енергетичних викликів.
Нагадаємо, раніше уряд запровадив програму енергетичної підтримки для бізнесу, яка передбачає безповоротну фінансову допомогу та пільгове кредитування під 0% річних.
Finance.ua зібрав ключову інформацію про умови участі, порядок подання заявок і можливості використання коштів у цій статті: Енергетична підтримка для підприємців: як ФОП отримати гроші на генератори та пальне
Безповоротна допомога орієнтована на мікро- та малий бізнес — насамперед ФОПів, які працюють у сфері послуг і роздрібної торгівлі. Йдеться про підприємців, для яких стабільне електропостачання є критичною умовою роботи: кав’ярні, пекарні, аптеки, майстерні, невеликі магазини тощо.
Держава пропонує пряму безповоротну фінансову допомогу, мета якої — частково компенсувати витрати на забезпечення автономної роботи в умовах перебоїв з електроенергією.
Поділитися новиною
