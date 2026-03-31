Удосконалено програму підтримки енергонезалежності домогосподарств — що змінили Сьогодні 15:44 — Казна та Політика

Кабмін оновив умови надання державної підтримки для громадян, які встановлюють у власних домогосподарствах системи автономного та резервного електропостачання.

Про це йдеться в повідомленні Уряду.

Документ удосконалює механізм державної підтримки кредитування для придбання та встановлення відповідного обладнання.

Що змінили

уточнює перелік технічних рішень.

Визначено, що програма не поширюється на придбання та встановлення обладнання для виробництва електроенергії за «зеленим» тарифом; розмежовує пакети енергообладнання, щоб уникнути дублювання: окремо — генератори, окремо — гібридні системи електропостачання, а також комбіновані рішення (гібридна система разом із генератором);

встановлює чіткі строки надання компенсації за кредитом — упродовж трьох календарних днів після підтвердженого придбання та/або встановлення обладнання.

Оновлені підходи дозволять зробити механізм підтримки більш зрозумілим, швидким і ефективним для користувачів, а також забезпечити цільове використання державних ресурсів.

Очікується, що завдяки реалізації:

домогосподарства — отримають швидший доступ до компенсацій, чіткі правила участі та можливість ефективно встановлювати резервні джерела живлення;

держава — матиме узгоджений і прозорий механізм реалізації програм енергетичної стійкості, зменшення соціально-економічних втрат від перебоїв електропостачання;

громади — підвищать загальну стійкість та готовність до енергетичних викликів.

Нагадаємо, раніше уряд запровадив програму енергетичної підтримки для бізнесу, яка передбачає безповоротну фінансову допомогу та пільгове кредитування під 0% річних.

Безповоротна допомога орієнтована на мікро- та малий бізнес — насамперед ФОПів, які працюють у сфері послуг і роздрібної торгівлі. Йдеться про підприємців, для яких стабільне електропостачання є критичною умовою роботи: кав’ярні, пекарні, аптеки, майстерні, невеликі магазини тощо.

Держава пропонує пряму безповоротну фінансову допомогу, мета якої — частково компенсувати витрати на забезпечення автономної роботи в умовах перебоїв з електроенергією.

