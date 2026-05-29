Лікарняні перевірятимуть лікарі з інших регіонів: Кабмін ухвалив постанову

Перевірку здійснюватимуть лікарі з іншого регіону

В Україні запроваджують екстериторіальні перевірки медичних висновків про тимчасову непрацездатність із залученням уповноважених лікарів через електронну систему охорони здоров’я.

Про це свідчить постанова Кабінету Міністрів від 27 травня 2026 року № 185.

Що змінює постанова уряду

Зміни внесли до постанови Кабміну від 3 березня 2023 року № 185 «Про затвердження Порядку проведення особами, уповноваженими правлінням Пенсійного фонду України, перевірок обґрунтованості видачі та продовження листків непрацездатності».

Документ передбачає запровадження принципу екстериторіальності під час перевірки медичних висновків. Це означає, що перевірку здійснюватимуть лікарі з іншого регіону, а не той, де пацієнту надали медичну допомогу.

Що перевірятимуть

Постанова визначає порядок формування та ведення переліку уповноважених лікарів. Його затверджуватиме правління Пенсійного фонду України за погодженням із Національною службою здоров’я України.

Крім того, уряд розширив предмет перевірки. Контролюватимуть не лише листки непрацездатності, а й документи, які стали підставою для їх оформлення, зокрема медичні висновки про тимчасову непрацездатність.

Окремо документ врегульовує особливості перевірки паперових листків непрацездатності, а також порядок оформлення та направлення результатів перевірок.

Медичні висновки про тимчасову непрацездатність можуть перевірятися лише із залученням уповноважених лікарів, а медзаклади можуть оскаржувати рішення про необґрунтованість лікарняного в досудовому порядку.

