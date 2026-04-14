Війна на Близькому Сході коштувала ЄС 22 млрд євро через витрати на імпорт енергоресурсів

Енергетика
Президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн
Президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн
Єврокомісія обговорила заходи реагування на енергетичні виклики, спричинені війною на Близькому Сході, яка вже призвела до додаткових витрат ЄС на імпорт енергоресурсів у розмірі понад 22 млрд євро.
Про це під час брифінгу в Брюсселі повідомила президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн, передає Укрінформ.

Зростання витрат на енергоімпорт

За її словами, із початку конфлікту витрати Євросоюзу на імпорт викопного палива зросли більш ніж на 22 млрд євро.
Вона наголосила, що навіть у разі швидкого завершення бойових дій перебої з постачанням енергоресурсів із Перської затоки можуть тривати ще певний час. У зв’язку з цим Колегія єврокомісарів розглянула низку антикризових заходів. Їх планують представити лідерам держав-членів ЄС на неформальному засіданні Європейської ради, яке відбудеться на Кіпрі наступного тижня.

Негайні антикризові кроки

Серед першочергових заходів Єврокомісія визначає посилення координації між державами-членами у сфері закупівлі газу та заповнення газових сховищ.
Також йдеться про узгоджені дії щодо можливого екстреного вивільнення запасів нафти, щоб уникнути негативного впливу на єдиний ринок через односторонні рішення окремих країн.
Другим елементом негайних заходів, який обговорювався на Колегії, є підходи держав-членів до заходів захисту вразливих верств та секторів від зростання цін на енергоносії.
Читайте також
Заходи повинні бути цільовими та тимчасовими, вважає Європейська комісія. Фон дер Ляєн сказала, що Єврокомісія поділиться з державами-членами типовими передовими практиками різноманітних схем підтримки.
Третім елементом, який обговорювався, були шляхи зменшення попиту на енергоресурси з повагою до вільного вибору споживачів.
Європейська комісія закликає до структурних заходів для зниження цін на енергоносії, серед яких припинення залежності від викопного палива шляхом переведення виробництва електроенергії на відновлювані джерела енергії та ядерну енергетику, а також якомога швидша електрифікація економіки.
Стратегія електрифікації буде представлена ​​вже до цього літа, сказала фон дер Ляєн.

Інвестиції в енергетичну інфраструктуру

Станом на сьогодні понад 70% виробництва електроенергії в ЄС відбувається за допомогою відновлюваних джерел енергії та ядерної енергетики. Проте Європейська комісія вважає, що ці показники можна покращити, оскільки «величезні обсяги чистої енергії залишаються невикористаними».
Фон дер Ляєн також закликала держави-члени краще використовувати кошти ЄС для інвестування в електромережі, сховища та акумулятори, водночас закликаючи до збільшення приватних інвестицій у цю сферу.
Нагадаємо, раніше Finance.ua з посиланням на МВФ писав, що війна на Близькому Сході зумовить підвищення інфляції та спад темпу економічного зростання у всьому світі.
Також прем’єр-міністерка Юлія Свириденко заявляла, що ціни на пальне в Україні стабілізуються лише після врегулювання ситуації на Близькому Сході, оскільки вони є «віддзеркаленням ситуації» в регіоні.
За матеріалами:
Укрінформ
Урсула фон дер ЛяєнЄСІранІмпорт електроенергії
Також за темою
Також за темою
