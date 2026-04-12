У МВФ прогнозують зростання цін у світі через війну в Ірані
Війна на Близькому Сході зумовить підвищення інфляції та спад темпу економічного зростання у всьому світі.
Таку думку висловила директор Міжнародного валютного фонду Крісталіна Георгієва в інтерв’ю Reuters.
Як війна в Ірані вплине на світову економіку
За її словами, до початку конфлікту на Близькому Сході, МВФ очікував зростання світової економіки на 3,3% цього року і 3,2% - наступного.
«Натомість, усе тепер вказує на підвищення цін й сповільнення зростання», — сказала Георгієва.
Навіть у разі швидкого припинення війни, МВФ все одно вважає доцільним переглянути свій прогноз зростання економіки й підвищення інфляції.
«Якщо війна затягнеться, вплив на зростання й інфляцію буде відчутнішим», — йдеться у матеріалі.
Георгієва заявила, що війна з Іраном вже спричинила падіння пропозиції на світовому ринку нафти на 13%.
«Навіть якщо війна припиниться негайно, негативний вплив на решту світу триватиме», — зазначила вона.
Також за темою
ТОП-5 напрямків для відпустки у червні
Венеція відновила туристичний збір
У Грузії продовжили медичну та фінансову допомогу українським біженцям на три місяці
Ще одній галузі в росії загрожують масові банкрутства
МВФ попередив про здорожчання продуктів: хто постраждає найбільше