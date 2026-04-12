0 800 307 555
укр
У МВФ прогнозують зростання цін у світі через війну в Ірані

Світ
62
Як війна в Ірані вплине на світову економіку
Війна на Близькому Сході зумовить підвищення інфляції та спад темпу економічного зростання у всьому світі.
Таку думку висловила директор Міжнародного валютного фонду Крісталіна Георгієва в інтерв’ю Reuters.

За її словами, до початку конфлікту на Близькому Сході, МВФ очікував зростання світової економіки на 3,3% цього року і 3,2% - наступного.
«Натомість, усе тепер вказує на підвищення цін й сповільнення зростання», — сказала Георгієва.
Навіть у разі швидкого припинення війни, МВФ все одно вважає доцільним переглянути свій прогноз зростання економіки й підвищення інфляції.
«Якщо війна затягнеться, вплив на зростання й інфляцію буде відчутнішим», — йдеться у матеріалі.
Георгієва заявила, що війна з Іраном вже спричинила падіння пропозиції на світовому ринку нафти на 13%.
«Навіть якщо війна припиниться негайно, негативний вплив на решту світу триватиме», — зазначила вона.
За матеріалами:
Укрінформ
ІранМВФ
Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.
Поділитися новиною
Підпишіться на нас
Розраховуйте на
0 800 307 555дзвінки безкоштовні
multi app
Про насРедакціяРедакційна політикаПолітика ШІЕкспертиРекламаСпецпроєктиПравила користуванняКонфіденційністьКонтакти
© 2000–2026 Товариство з обмеженою відповідальністю «Файненс.юа», свідоцтво на знак для товарів і послуг № 37423 від 16.02.2004, ЄДРПОУ 22929966. Адреса: вул. Миколи Грінченка, 4В, Київ, Україна. Графік роботи: Пн–Пт 9:00–18:00.
ТОВ «Файненс.юа» – незалежний фінансовий портал. Матеріали з позначками “Р”, “Партнерська”, “Промо”, “Акція”, “Думка”, “Спецпроєкт”, “Партнерський проєкт” – це реклама, в розумінні Закону України “Про рекламу”. За зміст реклами відповідальність несе рекламодавець. Інформація на даній сторінці не є рекламою банківських послуг. Верифіковану банком інформацію про продукти та послуги можна подивитися на офіційному сайті відповідного банку. Використання матеріалів і даних з сайту дозволено тільки з гіперпосиланням https://finance.ua.
Ми не беремо плату за послуги підбору та порівняння фінансових пропозицій в каталогах, і не надаємо послуги кредитування, розміщення депозитів і страхування. Ваші особисті дані на сайті захищені шифруванням AES-256.
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Payment systems