У США змінять процедуру оформлення грін-карт для іноземців

Адміністрація президента США Дональда Трампа оголосила про масштабні зміни у процедурі отримання грін-карт. Відтепер більшість іноземців повинні будуть оформлювати документи на постійне проживання через американські консульства за межами США, а не всередині країни, як це було раніше.
Про це повідомляє The Wall Street Journal.

Що зміниться

Згідно з новою політикою, заявники мають довести наявність «надзвичайних обставин», щоб отримати право подавати документи на грін-карту без виїзду зі США. В іншому випадку їм доведеться залишити країну та проходити процедуру через консульства.
Нововведення торкнуться як нелегальних мігрантів, так і іноземних працівників, яких спонсорують американські компанії, зокрема власників віз H-1B.
Особливо серйозні наслідки зміни матимуть для мігрантів без легального статусу, які могли розраховувати на легалізацію через шлюб із громадянином США або через дітей-громадян після досягнення ними 21 року.
У разі виїзду зі США такі особи можуть отримати заборону на повторний в’їзд терміном від трьох років до довічної.
У Службі громадянства та імміграції США заявили, що нова політика має «закрити лазівки» в імміграційній системі.
Водночас юристи та правозахисники попереджають, що нові правила можуть призвести до багаторічних затримок через перевантаження американських консульств, розділення сімей та проблем для компаній, які наймають іноземних спеціалістів.
Крім того, адміністрація Трампа готує й інші обмеження. Зокрема, США можуть посилити так зване правило «public charge», яке дозволяє відмовляти заявникам, якщо влада вважає, що вони можуть у майбутньому користуватися соціальною допомогою.
За матеріалами:
Слово і Діло
