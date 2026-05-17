У США зросло безробіття в ІТ‑секторі через впровадження ШІ — WSJ
За даними Wall Street Journal, рівень безробіття в американському ІТ‑секторі у квітні піднявся до 3,8% проти 3,6% у березні. Зростання пояснюють «постійною невизначеністю» у сфері технологій, де вплив штучного інтелекту змінює підходи до найму персоналу.
Чому зростає безробіття в технологічному секторі
Аналітика була проведена консалтинговою компанією Janco Associates на основі статистики Міністерства праці США.
Читайте також
Повідомляється, що економіка країни додала 115 тисяч робочих місць, головним чином у роздрібній торгівлі, транспорті, складському господарстві та охороні здоров’я.
Загальний рівень безробіття залишився на позначці 4,3%, однак інформаційний сектор втратив 13 тисяч робочих місць.
Звільнення, зокрема, пов’язані з тим, що у квітні кілька великих технологічних компаній оголосили про скорочення персоналу.
- Meta Platforms повідомила про звільнення близько 10% співробітників — приблизно 8 тисяч осіб.
- Nike звільняє близько 1 400 працівників, що становить приблизно 2% штату, переважно у технологічному підрозділі.
- Snap також оголосила про ліквідацію 16% робочих місць, тобто близько 1 000 позицій, з метою підвищення ефективності.
Загалом у галузях ІТ, включно з телекомунікаціями та обробкою даних, зайнятість знизилася на 11% від пікового рівня листопада 2022 року, що дорівнює приблизно 342 тисячам робочих місць.
Керівник Janco Віктор Янулатіс зазначив, що причиною скорочень є не лише вплив штучного інтелекту. На рішення компаній впливають також інфляція та економічна невизначеність, пов’язана з конфліктом в Ірані.
Попри це, попит на програмістів не зник. За словами віцепрезидентки з питань ШІ платформи Indeed Ханни Калхун, кількість вакансій для розробників програмного забезпечення зросла на 15% у річному вимірі.
Водночас роботодавці віддають перевагу досвідченим спеціалістам, що може ускладнити працевлаштування для випускників університетів.
Поділитися новиною
Також за темою
Скільки триває пошук нової роботи в ІТ — дослідження
Німці почали економити електроенергію через війну на Близькому Сході
Tesla готує дешевші Model Y для Європи
ТОП-5 найкращих сімейних автомобілів (фото)
4 помилки, які скорочують життя телефона
Porsche закриває три дочірні компанії та скорочує працівників