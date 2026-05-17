4 помилки, які скорочують життя телефона Сьогодні 03:17 — Технології&Авто

Ці звички повільно вбивають ваш смартфон, Фото: magnific

Неправильне зберігання смартфона може не лише пошкодити його внутрішні компоненти, а й створити ризики для здоров’я власника. Йдеться не тільки про воду чи удари, а й про вплив тепла, погану вентиляцію та навіть тривалий контакт пристрою з тілом.

Про це пише BGR.

4 місця, де ніколи не слід зберігати телефон

Поблизу джерел тепла

Однією з головних небезпек для телефону залишається перегрів. Саме тому варто ніколи не залишати смартфон поруч із джерелами тепла та не заряджати його біля приладів, які нагріваються. До таких належать духовки, мікрохвильові печі, телевізори та інша техніка, що виділяє тепло під час роботи.

Окрему увагу варто звернути на звичку заряджати телефон у ліжку. Експерти попереджають, що не можна класти смартфон під подушку чи накривати його ковдрою під час заряджання.

Через відсутність вентиляції пристрій може перегріватися, що не лише шкодить акумулятору та внутрішнім деталям, а й потенційно створює небезпеку займання.

Машина

Ще одним місцем, де не варто залишати смартфон, є автомобіль. Навіть якщо машина стоїть у тіні, температура всередині салону може швидко підніматися.

Дослідження показують, що авто у спеку працює за принципом теплиці: тепло накопичується та затримується всередині, через що температура за короткий час стає небезпечною для електроніки.

Контейнер в аеропорту

Також у поспіху люди часто забувають свої телефони у контейнерах після перевірки. Щоб уникнути таких ситуацій, краще тримати смартфон та інші цінні речі у внутрішніх кишенях або відділеннях сумки на блискавці та перевіряти їх одразу після проходження контролю.

Кишеня

Ще одна звичка, яка викликає занепокоєння, — це постійне носіння телефона в кишені. Окрім перегрівання пристрою, тривалий контакт смартфона з тілом означає постійний вплив радіочастотних хвиль — форми електромагнітного випромінювання.

Звісно, якщо час від часу класти телефон у кишеню на кілька хвилин, то нічого не станеться. Але якщо ви маєте звичку постійно тримати його таким чином, краще спробувати носити його у сумці.

