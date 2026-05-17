Lamborghini випустила «феноменальний» суперкар потужністю понад 1000 сил (фото)

Випустять лише 15 Lamborghini Fenomeno Roadster, Фото: Lamborghini
Презентовано новий Lamborghini Fenomeno Roadster. Агресивний 1080-сильний суперкар стартує до сотні за 2,4 с. Усього випустять лише 15 таких авто, а ціна Lamborghini Fenomeno Roadster перевищує 3 мільйони євро.
Про новинку розповіли на сайті італійського автовиробника.
Як і купе Fenomeno, кабріолет базується на моделі Lamborghini Revuelto та зберігає клиноподібний силует, проте його дизайн яскравіший та значно агресивніший — зі збільшеними повітрозбірникамита оригінальними Y-подібними ліхтарями.
Суперкар оснащений 1080-сильною гібридною установкою, Фото: Lamborghini
Обвіс та загострений спойлер збільшили притискну силу. Пофарбували авто синій і червоний — кольори міста Болонья, недалеко від якого розташована штаб-квартира Lamborghini.
Салон Lamborghini Fenomeno Roadster оздоблений карбоном і алькантарою, Фото: Lamborghini
Компонування салону Lamborghini Revuelto не зазнало змін, проте в оздобленні тепер переважають карбон і алькантара. Крім того, встановили нові спортивні сидіння.
Оснащення включає спортивні сидіння, Фото: Lamborghini
Повнопривідний суперкар Lamborghini Fenomeno Roadster зберіг плагін-гібридну установку з 6,5-літровим бензиновим V12 та трьома електромоторами, проте її віддача зросла до 1080 сил.
Суперкар розганяється до сотні 2,4 с, Фото: Lamborghini
Розгін до 100 км/год займає 2,4 с, а до 200 км/год — 6,8 с. Максимальна швидкість перевищує 340 км/год. Авто отримало регульовані амортизатори та карбоново-керамічні гальма, також спеціально для нього розробили особливі шини Bridgestone Potenza Sport розміром 265/30 ZRF21 спереду та 355/25 ZRF22 ззаду.
За матеріалами:
Фокус
