Ідеальний для тривалих поїздок: названо електромобіль з найбільшим запасом ходу

Lucid Air Grand Touring здатний проїхати до 824 км за тестовим циклом EPA, Фото: Lucid Motors

Для багатьох водіїв одним із ключових факторів при купівлі електромобіля є запас ходу. Сучасні моделі можуть легко проїхати сотні кілометрів без підзарядки, але навіть серед них є лідер. У BGR розповіли, який електромобіль має найбільший запас ходу. Ця модель чудово підходить для тривалих поїздок.

Lucid Air Grand Touring — електромобіль з найбільшим запасом ходу

У виданні повідомили, що Lucid Air Grand Touring є електромобілем з найбільшим запасом ходу. Він здатний проїхати до 824 км за тестовим циклом EPA.

Більше того, у Lucid Motors заявляють, що Lucid Air Grand Touring може проїхати 960 км без підзарядки. Це підтверджують і результати тестів за циклом WLTP.

Відзначається, що величезний запас ходу Lucid Air Grand Touring не є єдиним плюсом цієї моделі.

Електромобіль також підтримує швидку зарядку, яка дозволяє збільшити запас ходу на 320 км всього за 12 хвилин при підключенні до зарядної станції постійного струму потужністю 350 кВт.

Крім того, Lucid Air Grand Touring є дуже швидким автомобілем. Він оснащений двома електродвигунами сумарною потужністю 819 к.с. і 1200 Нм крутного моменту. Розгін від 0 до 100 км/год займає всього 3,2 секунди, а максимальна швидкість обмежена на позначці 270 км/год.

Головним недоліком Lucid Air Grand Touring є ціна. Ця версія продається в США за ціною від 114 900 доларів.

