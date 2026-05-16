ByteDance збільшує інвестиції в ШІ-інфраструктуру на 25%

ByteDance планує інвестувати в ШІ-інфраструктуру близько $29,4 млрд
Компанія ByteDance, яка є власницею TikTok, цього року планує підвищити витрати на інфраструктуру штучного інтелекту на 25%, довівши їх до 200 млрд юанів (приблизно $29,4 млрд).
Про це повідомило видання South China Morning Post з посиланням на обізнані джерела, пише Bloomberg.

Чому компанія збільшує витрати

Минулого року бюджет витрат на ШІ у ByteDance складав 160 млрд юанів ($23,5 млрд). Цьогорічне зростання пояснюється подорожчанням чипів пам’яті та прагненням компанії посилити свою присутність у сфері ШІ.
Значна частина коштів буде спрямована на закупівлю вітчизняних чипів, що відповідає політиці Пекіна щодо підтримки локального виробництва та зменшення залежності від імпорту.
Китайський уряд закликає технологічні компанії віддавати перевагу місцевим рішенням, особливо на тлі обмежень експорту з боку США.
Відомо, що ByteDance активно розвиває власні продукти у сфері ШІ. За даними Bloomberg Intelligence, її чат-бот Doubao став найбільш завантажуваним ШІ-додатком у Китаї протягом більшої частини минулого року.
Компанія також на початку року випустила модель для генерації відео Seedance 2.0, однак її глобальний реліз був відкладений через конфлікт з американськими кіностудіями.
За матеріалами:
mezha.media
