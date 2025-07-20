ByteDance хоче випустити власні окуляри змішаної реальності: якими вони будуть — Finance.ua
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ByteDance хоче випустити власні окуляри змішаної реальності: якими вони будуть

Технології&Авто
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ByteDance хоче випустити власні окуляри змішаної реальності: якими вони будуть
ByteDance хоче випустити власні окуляри змішаної реальності: якими вони будуть
ByteDance, материнська компанія TikTok, працює над новими окулярами змішаної реальності.
Про це пише Engadget.

Якими будуть окуляри змішаної реальності від ByteDance

Новий пристрій дозволятиме нашаровувати цифрові об’єкти на реальний світ і може конкурувати з майбутніми окулярами від Meta.
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Розумні окуляри ByteDance будуть легкими (приблизно як гарнітура Bigscreen Beyond VR, яка важить 107 г).
Щоб досягти такої ваги, компанія планує винести основну обчислювальну потужність в окремий модуль, який буде з’єднаний з окулярами через кабель.
Розробляє окуляри компанія Pico — стартап, що раніше випустив VR-гарнітуру Pico 4.
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Pico також працює над створенням спеціалізованих чипів для зменшення затримки між фізичними рухами користувача і цифровим зображенням в AR.
Очікується, що новий продукт ByteDance буде схожий на пристрої, які наразі готує Meta. Але поки що невідомо, коли саме нові окуляри ByteDance надійдуть у продаж.
За матеріалами:
speka.media
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