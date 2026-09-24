Економніші та дешевші: Honda почне виробляти гібридні авто

Honda наступного року планує розпочати виробництво нового покоління гібридних автомобілів. Першою моделлю стане CR-V Hybrid — її випуск хочуть запустити в Канаді вже у лютому 2027 року.

Про це повідомляє Nikkei Asia.

Нова гібридна силова установка має зробити автомобілі більш економічними — очікується покращення показника більш ніж на 10%. Водночас її виробництво має коштувати приблизно на 30% дешевше за нинішню систему.

Якою буде нова гібридна система Honda

П’яте покоління гібридної системи отримає новий 2,0-літровий чотирициліндровий двигун із безпосереднім впорскуванням та два електромотори. Нова установка має замінити нинішню, яку Honda використовує, зокрема, в Accord, Civic, CR-V, HR-V та Prelude.

Після старту виробництва в Канаді нові гібридні моделі також планують випускати у США.

Автомобілі з новою системою, ймовірно, отримають і технологію S+ Shift, яка імітує перемикання передач. Таку технологію вже використовує Prelude.

Нові моделі будуватимуть на наступному поколінні середньорозмірної платформи Honda. Разом із новою гібридною системою конструкція буде приблизно на 90 кг легшою за аналогічну конструкцію нинішніх моделей.