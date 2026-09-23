Українці масово везуть кросовери з-за кордону: які моделі у топі

Кросовери залишаються одним із найпопулярніших сегментів серед вживаних автомобілів, які українці купують за кордоном. За вісім місяців 2026 року з-за кордону в Україну ввезли 154,8 тис. вживаних легкових авто, і більше половини з них припало саме на SUV.

За даними Укравтопрому, частка кросоверів у загальному обсязі імпорту становила 54%. Середній вік таких автомобілів — 7,4 року.

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Найчастіше українці привозили кросовери з бензиновими двигунами — на них припало 60% імпорту.

Ще 18% становили дизельні моделі, 11% — електромобілі, 9% — гібриди та 2% — автомобілі з ГБО.

Топ-10 найпопулярніших кросоверів

Найбільше за січень-серпень 2026 року в Україну ввезли такі моделі:

Volkswagen Tiguan — 6261 авто; Audi Q5 — 5460; Nissan Rogue — 5402; Ford Escape — 3319; Mazda CX-5 — 2884; Nissan Qashqai — 2849; BMW X3 — 2486; Tesla Model Y — 2471; BMW X5 — 2282; Audi Q7 — 2230.