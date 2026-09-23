0 800 307 555
укр
0 800 307 555
Місце для вашої реклами

Українці масово везуть кросовери з-за кордону: які моделі у топі

Технології&Авто
23
Додайте Finance.ua до вибраних джерел Google
Volkswagen Tiguan
Volkswagen Tiguan
Кросовери залишаються одним із найпопулярніших сегментів серед вживаних автомобілів, які українці купують за кордоном. За вісім місяців 2026 року з-за кордону в Україну ввезли 154,8 тис. вживаних легкових авто, і більше половини з них припало саме на SUV.
За даними Укравтопрому, частка кросоверів у загальному обсязі імпорту становила 54%. Середній вік таких автомобілів — 7,4 року.
Найчастіше українці привозили кросовери з бензиновими двигунами — на них припало 60% імпорту.
Ще 18% становили дизельні моделі, 11% — електромобілі, 9% — гібриди та 2% — автомобілі з ГБО.

Топ-10 найпопулярніших кросоверів

Найбільше за січень-серпень 2026 року в Україну ввезли такі моделі:
  1. Volkswagen Tiguan — 6261 авто;
  2. Audi Q5 — 5460;
  3. Nissan Rogue — 5402;
  4. Ford Escape — 3319;
  5. Mazda CX-5 — 2884;
  6. Nissan Qashqai — 2849;
  7. BMW X3 — 2486;
  8. Tesla Model Y — 2471;
  9. BMW X5 — 2282;
  10. Audi Q7 — 2230.
Раніше ми повідомляли, що коли йдеться про купівлю нового автомобіля, надійність може бути важливішою за дизайн чи ціну. Саме цей критерій став основою рейтингу найкращих моделей 2026 року, складеного експертами Consumer Reports.
Світлана Вишковська
Світлана Вишковська
Редактор
За матеріалами:
Finance.ua
АвтоАвторинок УкраїниКросовер
Місце для вашої реклами
Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.
Поділитися новиною
Також за темою
Підпишіться на нас
Також за темою
Розраховуйте на
0 800 307 555дзвінки безкоштовні
multi app
Про насРедакціяРедакційна політикаПолітика ШІЕкспертиРекламаСпецпроєктиПравила користуванняКонфіденційністьКонтакти
© 2000–2026 Товариство з обмеженою відповідальністю «Файненс.юа», свідоцтво на знак для товарів і послуг № 37423 від 16.02.2004, ЄДРПОУ 22929966. Адреса: вул. Миколи Грінченка, 4В, Київ, Україна. Графік роботи: Пн–Пт 9:00–18:00.
ТОВ «Файненс.юа» – незалежний фінансовий портал. Матеріали з позначками “Р”, “Партнерська”, “Промо”, “Акція”, “Думка”, “Спецпроєкт”, “Партнерський проєкт” – це реклама, в розумінні Закону України “Про рекламу”. За зміст реклами відповідальність несе рекламодавець. Інформація на даній сторінці не є рекламою банківських послуг. Верифіковану банком інформацію про продукти та послуги можна подивитися на офіційному сайті відповідного банку. Використання матеріалів і даних з сайту дозволено тільки з гіперпосиланням https://finance.ua.
Ми не беремо плату за послуги підбору та порівняння фінансових пропозицій в каталогах, і не надаємо послуги кредитування, розміщення депозитів і страхування. Ваші особисті дані на сайті захищені шифруванням AES-256.
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Payment systems