Українці масово везуть кросовери з-за кордону: які моделі у топі
Топ-10 найпопулярніших кросоверів
- Volkswagen Tiguan — 6261 авто;
- Audi Q5 — 5460;
- Nissan Rogue — 5402;
- Ford Escape — 3319;
- Mazda CX-5 — 2884;
- Nissan Qashqai — 2849;
- BMW X3 — 2486;
- Tesla Model Y — 2471;
- BMW X5 — 2282;
- Audi Q7 — 2230.
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