Вживане авто до $15 тисяч: 5 моделей, на які радять звернути увагу Сьогодні 02:56 — Технології&Авто Вживаний недорогий автомобіль

Бюджет у $15 тисяч дозволяє розглядати кілька популярних моделей вживаних автомобілів, зокрема Honda, Toyota, Nissan і Kia. Експерти назвали п’ять машин, які можуть бути цікавими покупцям завдяки довговічності та надійності.

Про це йдеться у матеріалі GOBankingRates

Автоексперт і механік Кріс Пайл із JustAnswer наголосив, що під час купівлі вживаного автомобіля не варто обмежуватися зовнішнім оглядом. Машину потрібно ретельно перевірити з технічного боку.

Honda Accord 2018 року



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Honda Accord 2018 року Пайл назвав хорошим варіантом для купівлі. За його словами, автомобіль може проїхати понад 150 тисяч миль.

Механік із понад 20-річним досвідом радить перед купівлею Accord, як і будь-якого іншого вживаного авто, проводити повну перевірку. Особливу увагу варто приділити двигуну та трансмісії.

Honda Civic 2021 року

honda-civic.infocar.ua

До списку також потрапила Honda Civic. За словами Пайла, ці автомобілі добре зібрані та можуть довго служити.

Водночас Civic добре зберігає свою вартість. Тому за $15 тисяч покупцям, імовірно, доведеться шукати старіший автомобіль або екземпляр із більшим пробігом.

Експертка автомобільної галузі Мелані Муссон також рекомендувала Civic через його надійність і довговічність. За її словами, Civic частіше за багато схожих моделей долає 300 тисяч миль.

Toyota Corolla 2023 року

www.edmunds.com

Серед моделей Toyota Пайл виділив Corolla 2023 року. Він вважає її добре зібраною та розрахованою на тривалу експлуатацію.

Як і Civic, Corolla зберігає високу вартість. Тому в бюджеті до $15 тисяч покупцям доведеться звертати увагу на старші екземпляри або автомобілі з більшим пробігом.

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Ендрю Локенаут із Fluent in Finance зазначив, що ринок залишатиметься напруженим упродовж 2026 року, а потенційні мита можуть додатково підвищити ціни на вживані автомобілі.

За його словами, якщо знайдеться надійна Toyota або Honda дешевше $15 тисяч із підтвердженою історією обслуговування та пробігом до 100 тисяч миль, таку пропозицію варто розглядати одразу.

Nissan Altima 2022 року

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Nissan Altima 2022 року Пайл поставив в один ряд із Honda Civic і Toyota Corolla.

Експерт назвав модель добре зібраною, надійною та довговічною. Altima стала четвертим автомобілем у списку моделей, які фахівці радять розглядати покупцям із бюджетом до $15 тисяч.

Kia Sorento 2020 року

П’ятим варіантом стала Kia Sorento 2020 року. Пайл позитивно відгукнувся про модель і зазначив, що багато автомобілів Kia добре зібрані та нормально працюють навіть із великим пробігом.

Сам механік має Kia Sorento 2013 року, яка, за його словами, працює без проблем після 142 тисяч миль пробігу.

На що звернути увагу перед купівлею

Пайл закликав покупців не орієнтуватися лише на зовнішній вигляд, ціну або репутацію конкретної моделі. Навіть автомобіль, відомий своєю довговічністю, може мати приховані проблеми.

За словами механіка, машина може протікати в салон під час дощу, перегріватися під час тривалих поїздок або мати інші несправності, які не завжди помітні під час звичайного огляду.