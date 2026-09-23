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20 країн вимагають створити глобальний регулятор штучного інтелекту

Технології&Авто
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Автори ініціативи висунули три ключові пропозиції.
Автори ініціативи висунули три ключові пропозиції.
Лідери 20 держав світу випустили спільну заяву із закликом посилити нагляд за передовими системами штучного інтелекту та створити новий глобальний орган для їхнього контролю. Ініціатива передбачає обов’язкове тестування нейромереж перед релізом та розробку спільних міжнародних стандартів безпеки.
Як зазначає NBC News, документ був опублікований президентом Фінляндії напередодні старту дебатів Генеральної асамблеї ООН. Цікаво, що ключові гравці технологічного ринку, представники США, Великої Британії та Китаю, утрималися від підписання цієї заяви.

Що пропонують країни

Серед підписантів керівники урядів та держав: Канади, Кенії, Нідерландів, Австралії та ПАР, а також високопосадовці з Туреччини та ОАЕ. У спільній заяві вони наголошують, що швидкий розвиток штучного інтелекту та випадки ігнорування систем безпеки вимагають скоординованих дій усього світу.
«ШІ має залишатися під керівництвом, наглядом та контролем людини. Він повинен розроблятися та використовуватися відповідно до міжнародного права», — йдеться у зверненні.
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Автори ініціативи висунули три ключові пропозиції.
По-перше, вони вимагають від компаній тестувати ШІ-системи на безпеку до публічного релізу та допускати незалежних експертів до оцінки ризиків.
По-друге, уряди закликають розробити єдині стандарти безпеки, щоб усі країни мали експертизу для оцінки ШІ-моделей.
Головною ж вимогою є створення міжнародної інституції, яка зможе встановлювати правила, проводити перевірки та скликати держави у випадках, коли технології перетинатимуть «межі дозволених можливостей».

Що кажуть про глобальне регулювання ШІ

Виконавчий директор некомерційної організації The Future Society Нік Моес у коментарі виданню підкреслив, що жоден уряд не здатний врегулювати цю сферу самостійно.
Проте, за його словами, окрім гучних заяв, знадобиться мобілізація дипломатичного, політичного та фінансового капіталу, щоб зберегти контроль над передовими ШІ-моделями.
За матеріалами:
dev.ua
ШІТехнології
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