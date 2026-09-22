0 800 307 555
укр
0 800 307 555
Місце для вашої реклами

Скільки коштує легально ввезений в Україну iPhone 18

Технології&Авто
43
iPhone 18
iPhone 18
Державна митна служба України оприлюднила статистику щодо легального ввезення нової лінійки iPhone 18 в Україну напередодні старту продажів.
В Україну імпортували близько 7500 смартфонів iPhone 18 перед офіційним стартом продажів, який заплановано на 25 вересня 2026 року. Передзамовлення на нещодавно представлені смартфони розпочалось 18 вересня.
Читайте також
Наразі загальна задекларована вартість імпортованих гаджетів становить $8,9 млн. Крім того, митне оформлення цієї партії смартфонів принесло до державного бюджету 79,6 млн грн митних платежів.
Якщо розрахувати середні показники партії, то у середньому задекларована митна вартість одного смартфона становить близько $1187, а сума митних платежів — близько 10 619 грн на один пристрій.

Як перевірити смартфон

Щоб перевірити законність ввезення гаджета перед покупкою, можна ввести його IMEI на офіційному сервісі Держмитслужби. Сервіс доступний за посиланням: https://cabinet.customs.gov.ua/imeicheck
Для перевірки треба:
  • ввести IMEI мобільного пристрою у відповідне поле;
  • натиснути кнопку «Шукати»;
  • система повідомить, чи містяться відомості про зазначений IMEI серед даних митного оформлення телефонів, здійсненого починаючи з 4 вересня 2026 року.
IMEI — це унікальний міжнародний ідентифікатор мобільного обладнання. Дізнатися IMEI можна, набравши на телефоні комбінацію *#06#, а також у налаштуваннях пристрою або на його упаковці. Якщо телефон підтримує дві або більше SIM-карток та має кілька IMEI, рекомендовано перевірити кожен із них.
Раніше ми повідомляли, що нові iPhone 18 Pro та iPhone 18 Pro Max компанія Apple офіційно представила під час своєї щорічної презентації 9 вересня. Також компанія показала перший складаний iPhone Duo, AirPods 5, Apple Watch та iPhone Handoff.
Також ми писали, що iPhone 18 Pro Max став найшвидшим за заряджанням смартфоном Apple. Незалежний тест показав, що новий флагман здатний повністю зарядитися менш ніж за годину.
За матеріалами:
vctr.media
iPhoneApple
Місце для вашої реклами
Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.
Поділитися новиною
Також за темою
Підпишіться на нас
Також за темою
Розраховуйте на
0 800 307 555дзвінки безкоштовні
multi app
Про насРедакціяРедакційна політикаПолітика ШІЕкспертиРекламаСпецпроєктиПравила користуванняКонфіденційністьКонтакти
© 2000–2026 Товариство з обмеженою відповідальністю «Файненс.юа», свідоцтво на знак для товарів і послуг № 37423 від 16.02.2004, ЄДРПОУ 22929966. Адреса: вул. Миколи Грінченка, 4В, Київ, Україна. Графік роботи: Пн–Пт 9:00–18:00.
ТОВ «Файненс.юа» – незалежний фінансовий портал. Матеріали з позначками “Р”, “Партнерська”, “Промо”, “Акція”, “Думка”, “Спецпроєкт”, “Партнерський проєкт” – це реклама, в розумінні Закону України “Про рекламу”. За зміст реклами відповідальність несе рекламодавець. Інформація на даній сторінці не є рекламою банківських послуг. Верифіковану банком інформацію про продукти та послуги можна подивитися на офіційному сайті відповідного банку. Використання матеріалів і даних з сайту дозволено тільки з гіперпосиланням https://finance.ua.
Ми не беремо плату за послуги підбору та порівняння фінансових пропозицій в каталогах, і не надаємо послуги кредитування, розміщення депозитів і страхування. Ваші особисті дані на сайті захищені шифруванням AES-256.
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Payment systems