Скільки коштує легально ввезений в Україну iPhone 18 Сьогодні 21:02 — Технології&Авто iPhone 18

Державна митна служба України оприлюднила статистику щодо легального ввезення нової лінійки iPhone 18 в Україну напередодні старту продажів.

В Україну імпортували близько 7500 смартфонів iPhone 18 перед офіційним стартом продажів, який заплановано на 25 вересня 2026 року. Передзамовлення на нещодавно представлені смартфони розпочалось 18 вересня.

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Наразі загальна задекларована вартість імпортованих гаджетів становить $8,9 млн. Крім того, митне оформлення цієї партії смартфонів принесло до державного бюджету 79,6 млн грн митних платежів.

Якщо розрахувати середні показники партії, то у середньому задекларована митна вартість одного смартфона становить близько $1187, а сума митних платежів — близько 10 619 грн на один пристрій.

Як перевірити смартфон

Щоб перевірити законність ввезення гаджета перед покупкою, можна ввести його IMEI на офіційному сервісі Держмитслужби. Сервіс доступний за посиланням: https://cabinet.customs.gov.ua/imeicheck

Для перевірки треба:

ввести IMEI мобільного пристрою у відповідне поле;

натиснути кнопку «Шукати»;

система повідомить, чи містяться відомості про зазначений IMEI серед даних митного оформлення телефонів, здійсненого починаючи з 4 вересня 2026 року.

IMEI — це унікальний міжнародний ідентифікатор мобільного обладнання. Дізнатися IMEI можна, набравши на телефоні комбінацію *#06#, а також у налаштуваннях пристрою або на його упаковці. Якщо телефон підтримує дві або більше SIM-карток та має кілька IMEI, рекомендовано перевірити кожен із них.

Раніше ми повідомляли , що нові iPhone 18 Pro та iPhone 18 Pro Max компанія Apple офіційно представила під час своєї щорічної презентації 9 вересня. Також компанія показала перший складаний iPhone Duo, AirPods 5, Apple Watch та iPhone Handoff.