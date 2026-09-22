Hyundai презентував Tucson п’ятого покоління (фото) Сьогодні 05:05 — Технології&Авто Hyundai Tucson п'ятого покоління

Компанія Hyundai провела світову прем’єру компактного кросовера Tucson п’ятого покоління у Південній Кореї.

Новинка отримала більш масивний кузов, потужніші силові установки та нові електронні системи допомоги водієві. Головною особливістю стала функція Memory Reverse Assist, яка може запам’ятати маршрут автомобіля під час заїзду на тісне паркувальне місце, а потім автоматично повторити його у зворотному напрямку.

Неприємні несподіванки на дорозі? Не варто хвилюватися, якщо обрали автоцивілку на Finance.ua. 🚗

Публічний дебют моделі в Європі відбудеться у жовтні на Паризькому автосалоні, а в США новинку покажуть у листопаді.

Tucson став більшим і отримав новий салон

П’яте покоління Tucson виконане у брутальному стилі Art of Steel, який раніше продемонстрували на концепті Crater. Кросовер став на 60 мм довшим і на 40 мм ширшим за попередню модель, а колісна база зросла до 2785 мм. Це дозволило збільшити простір для ніг пасажирів другого ряду.

Читайте також Hyundai покаже понад 100 нових автомобілів

Салон також повністю переробили. Замість вбудованої панелі з’явився окремий великий екран мультимедійної системи Pleos та компактний цифровий щиток приладів. Водночас Hyundai не стала повністю відмовлятися від фізичних елементів керування: на кермі залишили кнопки, а на центральній консолі — звичні обертові шайби для клімат-контролю.

Потужність гібридів зросла

Для корейського ринку Hyundai збільшила потужність силових установок. Базовий 1,6-літровий бензиновий турбомотор у складі «м'якого» гібрида тепер розвиває 190 к.с. При цьому замість 7-ступеневої роботизованої коробки передач DCT він працює у парі з класичним 8-ступеневим «автоматом».

Потужність повноцінного самозарядного гібрида на основі того ж 1,6-літрового двигуна зросла до 242 к.с. Деталі щодо плагін-гібридної версії PHEV Hyundai обіцяє розкрити пізніше.