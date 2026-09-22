Розкрито дизайн і нові характеристики OnePlus 16 (фото) Сьогодні 01:54 — Технології&Авто OnePlus 16

OnePlus почала приймати попередні замовлення на свій новий флагман OnePlus 16. Компанія вже розкрила зовнішній вигляд смартфона, показала три варіанти кольору та назвала доступні конфігурації пам’яті. У топовій версії буде 16 ГБ оперативної пам’яті та 1 ТБ сховища.

Водночас частина характеристик нового смартфона поки залишається на рівні витоків і офіційно OnePlus їх не підтверджувала.

Яким буде OnePlus 16

За дизайном OnePlus 16 схожий на попередню модель OnePlus 15, представлену у жовтні 2025 року. На задній панелі розташований квадратний блок камер у верхньому лівому куті. У ньому встановлені три камери та світлодіодний спалах.

Смартфон буде доступний у трьох кольорах:

«Зоряне майбутнє»;

«Темний ліс»;

«Шедевр Марса».

Світла версія «Зоряне майбутнє» отримала задню панель із так званого «шовкового скла». За задумом компанії, таке покриття має бути менш схильним до появи відбитків пальців.

Для покупців у Китаї передбачили чотири варіанти пам’яті:

12 ГБ ОЗП + 256 ГБ сховища;

12 ГБ ОЗП + 512 ГБ;

16 ГБ ОЗП + 512 ГБ;

16 ГБ ОЗП + 1 ТБ.

Таким чином, максимальна версія OnePlus 16 матиме 16 ГБ оперативної та 1 ТБ внутрішньої пам’яті.

Які характеристики приписують смартфону

Раніше джерела повідомляли, що OnePlus 16 може отримати наступний флагманський процесор Qualcomm, який, за попередніми даними, можуть назвати Snapdragon 8 Elite Extreme Gen 6. Очікується, що його виготовлятимуть за 2-нм техпроцесом. Також смартфону приписують оперативну пам’ять стандарту LPDDR6.

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Ще одним великим оновленням може стати акумулятор. За витоками, OnePlus 16 отримає батарею на 9000 мА·год. Для порівняння, у OnePlus 15 встановлена батарея ємністю 7300 мА·год.

Основна камера, за попередньою інформацією, може отримати сенсор на 200 Мп діагоналлю 1/1,4 дюйма.

Однак ці характеристики поки не підтверджені виробником, тому остаточні параметри OnePlus 16 можуть відрізнятися.

Коли почнуться продажі OnePlus 16

OnePlus поки не назвала точну дату початку продажів нового флагмана. Також невідомо, чи буде смартфон доступний за межами Китаю.