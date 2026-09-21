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Nubia NaviX Ultra: характеристики та ціна нового флагмана

Технології&Авто
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NaviX Ultra
NaviX Ultra
Компанія Nubia представила новий флагманський смартфон NaviX Ultra, створений у співпраці ZTE та ByteDance. Однією з ключових особливостей пристрою став вбудований ШІ-агент на базі Doubao, який може виконувати не лише голосові команди, а й послідовність дій у різних застосунках.
На відміну від звичайних голосових помічників, система здатна розбивати складне завдання на кілька етапів і виконувати їх послідовно. Для швидкого запуску асистента смартфон отримав окрему фізичну кнопку, поєднану зі сканером відбитків пальців.

Потужний процесор і дисплей на 144 Гц

За продуктивність відповідає Snapdragon 8 Elite Gen 5, а обсяг оперативної пам’яті становить 12 або 16 ГБ. Смартфон отримав 6,78-дюймовий дисплей BOE з адаптивною частотою оновлення від 1 до 144 Гц.
Основна камера має роздільну здатність 200 Мп. Також передбачені 50-мегапіксельний надширококутний модуль і 64-мегапіксельна перископічна камера з оптичним зумом.

Акумулятор

Ще одна помітна характеристика NaviX Ultra — акумулятор ємністю 7100 мА·год. Він підтримує дротове заряджання потужністю 90 Вт і бездротове на 50 Вт. При цьому товщина корпуса становить близько 7,62 мм.

Ціна

У Китаї базова версія з 12 ГБ оперативної та 512 ГБ вбудованої пам’яті коштує 5999 юанів — приблизно 40 тис. грн. Модифікація 16/512 ГБ оцінена у 6499 юанів, а топова 16 ГБ/1 ТБ — у 7499 юанів.
NaviX Ultra вже вийшов на китайський ринок. Про можливий глобальний реліз виробник поки не повідомляв.
За матеріалами:
gsminfo
Смартфони
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