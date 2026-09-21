В США презентували робота-гуманоїда для роботи на складах 21.09.2026, 01:30 — Технології&Авто Digit 5

Компанія Agility Robotics представила гуманоїдного робота Digit 5 заввишки 1,88 м, призначеного для переміщення матеріалів разом із людьми на складах і виробничих об’єктах.

Машина, розроблена в Салемі, штат Орегон, важить 129 кг і здатна багаторазово підіймати вантажі вагою до 22 кг. Акумулятор робота можна зарядити за 9 хвилин, пише Interesting Engineering.

Компанія Agility переробила своє обладнання, систему живлення та архітектуру безпеки після того, як користувачі робота Digit 4 попросили про більше корисне навантаження, довший робочий час та можливість використовувати робота, не відокремлюючи його від працівників за допомогою фізичних бар’єрів.

Робот отримав нову конструкцію ніг

Однією з найбільш помітних змін у Digit 5 стало оновлення конструкції ніг. У попередній версії вони згиналися назад, подібно до пташиних. У новій моделі ноги згинаються у напрямку, більш схожому на людський. Це дозволяє роботу присідати, підбирати вантажі та ставати на коліна, не вдаряючись щиколотками об підлогу.

Завдяки запатентованим циклоїдальним приводам оновлені шарніри допомагають Digit переносити великі предмети протягом робочого дня. Зміни збільшили його корисне навантаження на 40%, що дозволяє роботу багаторазово обробляти вантажі вагою до 50 фунтів, або близько 22,7 кг.

Наколінники підтримують робота, коли він стає на коліна. Digit 5 також може переходити в сидяче положення та вимикати двигуни, що дозволяє працівникам безпечніше наближатися до нього.

Digit 5 може працювати понад 20 годин на день

Радіус дії Digit 5 ​​збільшився з 1,67 м до 2,1 м. Незважаючи на додатковий радіус дії, робот залишається достатньо компактним, щоб проходити крізь стандартні дверні отвори та працювати в приміщеннях, спочатку побудованих для людей.

Гуманоїд живиться від акумулятора, який забезпечує 90 хвилин роботи без підзарядки.

Дев’ятихвилинний цикл заряджання може дозволити Digit 5 ​​працювати понад 20 годин на день, за умови регулярного повернення до зарядної док-станції.

У його задній частині розташовані порт заряджання, дисплей безпеки, кнопка аварійної зупинки та камера. По всій машині камери, датчики глибини та інерційні блоки виявляють людей і допомагають роботу вирішити, чи змінити напрямок, зупинитися чи перейти в сидяче положення.

Digit 5 готують до промислової експлуатації

Agility стверджує, що Digit 5 ​​— це перший гуманоїд, розроблений для проходження польової оцінки відповідності стандартам промислової безпеки OSHA. Компанія також бере участь у зусиллях щодо встановлення стандартів безпеки гуманоїдних роботів у США, Канаді та через ISO.

Робот має 30 двигунів, а елементи керування на рівні двигуна працюють близько 1000 разів на секунду. Його захвати стандарту ISO можна замінити іншими інструментами, зокрема рукою, схожою на кіготь, розробленою для роботи з великими контейнерами.