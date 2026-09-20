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Експерти назвали найекономніші авто (фото)

Технології&Авто
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Dacia Duster Hybrid
Dacia Duster Hybrid
Ціни на пальне залишаються важливим фактором витрат для більшості автовласників. Водії шукають машини з максимальним запасом ходу без втрати комфорту та динаміки. Мінімальне споживання палива сучасними дизельними та гібридними двигунами робить такі автомобілі дуже популярними. Експерти видання Auto Bild протестували актуальні моделі та обрали найкращі варіанти.

Переможці випробувань

Першість у загальному заліку та статус чемпіона з запасу ходу здобув дизельний седан BMW 220d Gran Coupe.
Його м’який гібрид потужністю 163 к.с. розганяється до 100 км/год за 7,6 секунди та витрачає лише 5,2 л/100 км. Паливний бак об’ємом 49 л дає змогу проїхати 942 км без дозаправки.
BMW 220d Gran Coupe
BMW 220d Gran Coupe
До мінусів цієї моделі належать обмежений простір на задньому ряду сидінь та невеликий багажник об’ємом 360 л.
Друге місце посів повноцінний гібрид Renault Clio E-Tech Full Hybrid 160 потужністю 158 к.с.
Французький хетчбек показав середню витрату 5,2 л/100 км, а за спокійної їзди показник падає нижче 4 л/100 км.
Renault Clio E-Tech Full Hybrid
Renault Clio E-Tech Full Hybrid
Автомобіль тішить комфортною підвіскою та якісною мультимедійною системою.
Серед недоліків моделі експерти відзначили затісний салон та відчутні ривки під час перемикання передач.

Доступні альтернативи

Третє місце виборов компактний кросовер Dacia Duster Hybrid 140 із витратою 5,3 л/100 км.
Повноцінний гібрид на 141 к.с. разом з баком на 50 л забезпечує пробіг 980 км на одній заправці.
Dacia Duster Hybrid
Dacia Duster Hybrid
Модель приваблює високою посадкою та багажником об’ємом від 430 л до 1545 л зі складеними задніми сидіннями, хоча поступається за якістю оздоблювальних матеріалів.
Четверту позицію зайняв дизельний хетчбек BMW 118d потужністю 150 к.с.
Машина прискорюється до 100 км/год за 8,4 секунди, споживає 5,4 л/100 км та має запас ходу 905 км.
BMW 118d
BMW 118d
Жорстка підвіска погіршує комфорт на поганих дорогах, проте авто пропонує чудову керованість та багате оснащення.
За матеріалами:
Novyny.live
Авто
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