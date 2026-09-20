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Стало відомо, коли Tesla представить новий Roadster

Технології&Авто
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Tesla представить новий Roadster 1 жовтня
Tesla представить новий Roadster 1 жовтня
Виробник електрокарів Tesla представить електричний спорткар нового покоління Roadster 1 жовтня, заявив генеральний директор компанії Ілон Маск. Відтак, дату презентації автомобіля призначили майже через десятиліття після першого показу.
Про це пише Reuters.
Tesla опублікувала в соцмережі X повідомлення «Go for launch» із графікою, на якій вказана дата 1 жовтня. Згодом Маск відповів на публікацію словами «New Tesla Roadster Unveil 10.01».
Анонс з’явився після матеріалу The Information у серпні, в якому повідомлялося, що Tesla готується представити оновлену версію Roadster. Захід може включати демонстрацію лімітованої моделі з двигунами на холодному газі, розробленими у співпраці зі SpaceX.
За даними видання, презентація може відбутися на випробувальному полігоні SpaceX у Макгрегорі, штат Техас.
Tesla вперше представила Roadster нового покоління у 2017 році. Спершу компанія планувала почати постачання автомобіля у 2020 році, однак відтоді запуск неодноразово відтерміновували, оскільки Tesla спрямовувала ресурси на інші продукти та технології.
Проєкт Roadster суттєво змінився порівняно з початковою концепцією. Tesla відмовилася від підходу, заснованого на компонентах Model S Plaid, і розробила автомобіль як новий гіперкар із вуглецевого волокна.
Жовтнева презентація стане для Tesla ще одним масштабним запуском продукту у момент, коли компанія прагне привернути увагу інвесторів не лише до наявної лінійки електромобілів, а й до автономних авто.
За матеріалами:
Букви
АвтоЕлектромобіліTesla
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