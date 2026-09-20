Рейтинг найкращих седанів із просторим салоном (фото) 20.09.2026, 02:09 — Технології&Авто Салон авто, Фото: magnific

Серед сучасних седанів є моделі, які за запасом місця для ніг і плечей здатні конкурувати навіть із деякими кросоверами. У 2026 році вибір таких машин доволі широкий — від відносно доступного Hyundai Elantra до представницьких BMW, Mercedes-Benz та Audi.

До добірки Slashgear увійшли шість седанів, у яких водій і пасажири не почуватимуться затиснутими навіть під час тривалих подорожей.

Hyundai Elantra

Компактний автомобіль не обов’язково означає тісний салон. Hyundai Elantra 2026 року — хороший тому доказ.

Для водія та переднього пасажира передбачено близько 107,4 см простору для ніг, а на другому ряду — приблизно 96,5 см. Для автомобіля компактного класу це дуже пристойний показник.

Hyundai Elantra

Цікаво, що за низкою внутрішніх параметрів Elantra навіть перевершує найменший кросовер Hyundai Venue.

Зокрема, на задньому ряду седан пропонує майже на 10 см більше місця для ніг.

Передні пасажири отримують близько 143,5 см простору на рівні плечей, задні — приблизно 141 см.

Honda Accord

Тим, кому регулярно доводиться перевозити дорослих пасажирів ззаду, варто звернути увагу на Honda Accord.

Його головна перевага — дуже просторий другий ряд. Для ніг задніх пасажирів виробник передбачив близько 103,6 см, а спереду — приблизно 107,4 см.

Honda Accord

За внутрішнім простором Accord у деяких параметрах майже не поступається кросоверу Honda CR-V.

Різниця, наприклад, у запасі місця над головою може становити лише близько одного сантиметра залежно від комплектації. При цьому седан дешевший за популярний кросовер.

Kia K5

Якщо головним критерієм є комфорт високого водія, одним із найцікавіших варіантів стане Kia K5.

У представленої для 2027 модельного року версії спереду передбачено аж 117 см простору для ніг. Це більше, ніж у багатьох великих позашляховиків і навіть мінівенів марки.

Kia K5

Наприклад, у Kia Telluride цей показник становить приблизно 105 см, а у великого Kia Carnival — близько 104 см.

Другий ряд у K5 скромніший — приблизно 89,4 см для ніг, тому ця модель насамперед сподобається тим, хто цінує простір саме на передніх сидіннях.

BMW 7 Series

У представницьких седанах пріоритети інші: особливо багато місця виробники залишають пасажирам другого ряду. BMW 7 Series чудово демонструє такий підхід.

BMW 7 Series

Позаду тут приблизно 110 см простору для ніг, тоді як спереду — близько 104,6 см. Тобто пасажир на задньому дивані фактично отримує більше місця, ніж водій.

Особливо вражає ширина салону спереду: простір на рівні плечей сягає приблизно 155 см.

Mercedes-Benz S-Class

Ще один класичний представницький седан — Mercedes-Benz S-Class.

Для задніх пасажирів тут передбачено приблизно 111,5 см простору для ніг, що навіть більше, ніж у BMW 7 Series. Спереду цей показник становить близько 105 см.

Mercedes-Benz S-Class

S-Class також пропонує багато місця над головою. У передній частині салону — приблизно 107 см, а на другому ряду — близько 100 см.

Версії S 500 та S 580 мають однакові основні розміри салону, хоча суттєво відрізняються силовими установками та оснащенням.

Audi A8 та S8

Лідером цієї добірки за простором для ніг задніх пасажирів стали Audi A8 та спортивніша S8 2027 модельного року.

На другому ряду доступно близько 112,5 см, а спереду — приблизно 105,4 см.

Audi A8/S8

Для S8 можна також замовити чотиримісний салон, у якому центральне місце заднього дивана замінене великою консоллю.