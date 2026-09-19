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Nissan готує новий недорогий кросовер для Європи
— Технології&Авто
Компанія Nissan офіційно підтвердила появу на європейському ринку нового компактного кросовера. Ним стане Nissan Kicks e-POWER, виробництво якого налагодять на заводі марки в британському Сандерленді.
Що відомо
Японський автовиробник інвестує в запуск моделі 170 млн фунтів стерлінгів, або приблизно $229 млн.
Новинку складатимуть на одному підприємстві з популярними в Європі Nissan Qashqai та Juke, а також електричним Leaf.
Головною особливістю кросовера стане фірмова гібридна установка e-POWER.
На відміну від класичного гібрида, у такій системі колеса приводить електродвигун, а бензиновий агрегат використовується для виробництва електроенергії.
Точну дату початку виробництва нового Kicks у Nissan поки не назвали. Поява моделі є частиною оновлення європейської стратегії компанії на тлі масштабної реструктуризації бізнесу.