Nissan готує новий недорогий кросовер для Європи Сьогодні 23:16 — Технології&Авто Nissan

Компанія Nissan офіційно підтвердила появу на європейському ринку нового компактного кросовера. Ним стане Nissan Kicks e-POWER, виробництво якого налагодять на заводі марки в британському Сандерленді.

Про це передає Reuters.

Що відомо

Японський автовиробник інвестує в запуск моделі 170 млн фунтів стерлінгів, або приблизно $229 млн.

Новинку складатимуть на одному підприємстві з популярними в Європі Nissan Qashqai та Juke, а також електричним Leaf.

Головною особливістю кросовера стане фірмова гібридна установка e-POWER.

На відміну від класичного гібрида, у такій системі колеса приводить електродвигун, а бензиновий агрегат використовується для виробництва електроенергії.