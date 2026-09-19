ТОП-5 найдоступніших електрокарів, які можна купити у 2026 році (фото) Сьогодні 05:22 — Технології&Авто Електрична машина на зарядці, Фото: magnific

До п’ятірки рейтингу найдешевших нових електрокарів від SlashGear потрапили як перевірені часом бестселери, так і повністю оновлені моделі, які нещодавно повернулися на ринок.

Вони пропонують покупцям чудовий баланс економічності, сучасних технологій, комфортного багажного простору та достатньої дальності поїздок за прийнятні гроші.

Subaru Uncharted

Японський бренд продовжує розширювати свою електричну гаму, вивівши на ринок новий компактний кросовер Uncharted, який розташувався у модельному ряду сходинкою нижче за Solterra.

Subaru Uncharted

Новинка створена на спільній платформі з Toyota та є доступним вибором для прихильників марки.

Ціна: від $34 995 (1,45 млн грн) без урахування збору за доставлення в розмірі $1 450 (60 тис. грн).

від $34 995 (1,45 млн грн) без урахування збору за доставлення в розмірі $1 450 (60 тис. грн). Потужність та привід : базова передньопривідна версія оснащена одним електромотором на 221 к. с. Повний привід із системою X-Mode пропонується у дорожчих комплектаціях Sport та GT.

: базова передньопривідна версія оснащена одним електромотором на 221 к. с. Повний привід із системою X-Mode пропонується у дорожчих комплектаціях Sport та GT. Запас ходу: на одному заряді акумулятора SUV здатний подолати близько 496 км.

Hyundai Kona Electric

Hyundai Kona Electric залишається одним із найпопулярніших практичних рішень у сегменті міських кросоверів.

Hyundai Kona Electric

У 2026 році модель пропонується покупцям переважно в модифікаціях 2025 модельного року, що дозволяє автосалонам формувати дуже вигідні цінові пропозиції.

Ціна : середня вартість становить приблизно $35 000 (1,45 млн грн), проте базові версії можна знайти за ціною від $32 000 (1,33 млн грн).

: середня вартість становить приблизно $35 000 (1,45 млн грн), проте базові версії можна знайти за ціною від $32 000 (1,33 млн грн). Характеристики : двигун потужністю до 201 к. с. забезпечує хорошу динаміку, а багажне відділення об’ємом до 1800 літрів робить авто зручним для родинних потреб.

: двигун потужністю до 201 к. с. забезпечує хорошу динаміку, а багажне відділення об’ємом до 1800 літрів робить авто зручним для родинних потреб. Запас ходу: залежно від батареї дальність ходу становить від 322 км у базовій версії до 420 км у комплектації SEL.

Nissan LEAF

Один із перших масових електромобілів у світі через 16 років після дебюту пройшов повне перезавантаження: у 2026 році Nissan LEAF трансформувався з класичного хетчбека на сучасний компактний кросовер.

Nissan LEAF

Ціна : стартова вартість комплектації S+ становить $29 990 (1,24 млн грн) плюс плата за транспортування в розмірі $2 245 (93 тис. грн).

: стартова вартість комплектації S+ становить $29 990 (1,24 млн грн) плюс плата за транспортування в розмірі $2 245 (93 тис. грн). Силова установка : акумулятор місткістю 75 кВт-год і передній електромотор видають 214 к. с. та 354 Н·м крутного моменту.

: акумулятор місткістю 75 кВт-год і передній електромотор видають 214 к. с. та 354 Н·м крутного моменту. Запас ходу: завдяки оновленій платформі базова версія здатна проїхати до 488 км на одному заряді, що робить LEAF одним із лідерів за співвідношенням ціни та дальності поїздки.

Kia Niro EV

Kia Niro EV побудований на спільній технічній базі з Hyundai Kona Electric, але пропонує вибагливішим покупцям трохи вищий рівень оснащення, преміальні матеріали оздоблення та багате базове обладнання.

Kia Niro EV

Ціна: офіційна вартість комплектації Wind становить $39 700 (1,65 млн грн), проте внаслідок дилерських акцій реальна ціна в автосалонах часто знижується до $32−35 тисяч (1,33−1,45 млн грн).

офіційна вартість комплектації Wind становить $39 700 (1,65 млн грн), проте внаслідок дилерських акцій реальна ціна в автосалонах часто знижується до $32−35 тисяч (1,33−1,45 млн грн). Потужність: електричний мотор розвиває 201 к. с.

електричний мотор розвиває 201 к. с. Запас ходу: офіційно заявлений пробіг на одному заряді сягає 407 км.

Chevrolet Bolt

Оновлений Chevrolet Bolt виборює звання найдешевшого нового електромобіля на ринку.

Chevrolet Bolt

Повернувшись після паузи, модель отримала сучасніший дизайн, покращені характеристики та статус одного з найпривабливіших бюджетних авто 2026−2027 років.