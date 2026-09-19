ТОП-5 найдоступніших електрокарів, які можна купити у 2026 році (фото)
Subaru Uncharted
- Ціна: від $34 995 (1,45 млн грн) без урахування збору за доставлення в розмірі $1 450 (60 тис. грн).
- Потужність та привід: базова передньопривідна версія оснащена одним електромотором на 221 к. с. Повний привід із системою X-Mode пропонується у дорожчих комплектаціях Sport та GT.
- Запас ходу: на одному заряді акумулятора SUV здатний подолати близько 496 км.
Hyundai Kona Electric
- Ціна: середня вартість становить приблизно $35 000 (1,45 млн грн), проте базові версії можна знайти за ціною від $32 000 (1,33 млн грн).
- Характеристики: двигун потужністю до 201 к. с. забезпечує хорошу динаміку, а багажне відділення об’ємом до 1800 літрів робить авто зручним для родинних потреб.
- Запас ходу: залежно від батареї дальність ходу становить від 322 км у базовій версії до 420 км у комплектації SEL.
Nissan LEAF
- Ціна: стартова вартість комплектації S+ становить $29 990 (1,24 млн грн) плюс плата за транспортування в розмірі $2 245 (93 тис. грн).
- Силова установка: акумулятор місткістю 75 кВт-год і передній електромотор видають 214 к. с. та 354 Н·м крутного моменту.
- Запас ходу: завдяки оновленій платформі базова версія здатна проїхати до 488 км на одному заряді, що робить LEAF одним із лідерів за співвідношенням ціни та дальності поїздки.
Kia Niro EV
- Ціна: офіційна вартість комплектації Wind становить $39 700 (1,65 млн грн), проте внаслідок дилерських акцій реальна ціна в автосалонах часто знижується до $32−35 тисяч (1,33−1,45 млн грн).
- Потужність: електричний мотор розвиває 201 к. с.
- Запас ходу: офіційно заявлений пробіг на одному заряді сягає 407 км.
Chevrolet Bolt
- Ціна: базова версія LT коштує $28 995 (1,20 млн грн) з урахуванням доставлення. Спортивніша комплектація RS обійдеться в $32 995 (1,37 млн грн).
- Оснащення: обидві модифікації комплектуються електромотором потужністю 210 к. с. та відрізняються лише елементами стайлінгу й комфорту.
- Запас ходу: повний заряд батареї забезпечує пробіг до 422 км.
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