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BMW готує водневу версію iX5 із запасом ходу до 750 км і заправленням за 5 хвилин (фото)

Технології&Авто
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BMW iX5 Hydrogen
BMW iX5 Hydrogen
BMW готує до серійного виробництва водневу версію кросовера iX5, яка доповнить уже заплановані бензинові, дизельні, гібридні та повністю електричні модифікації. iX5 Hydrogen стане першим серійним автомобілем BMW із водневим силовим агрегатом.
Про це повідомила пресслужба компанії.
Проєкт розробляють у межах програми HyPowerDrive за фінансової підтримки Німеччини та Баварії.
BMW готує до серійного виробництва водневу версію кросовера iX5
BMW готує до серійного виробництва водневу версію кросовера iX5
Зараз автомобіль проходить випробування. Інженери перевіряють взаємодію паливних елементів, високовольтної батареї, електромотора, водневих баків і системи керування.
BMW iX5 Hydrogen
BMW iX5 Hydrogen
Окрему увагу приділяють роботі силової установки під високими навантаженнями та оптимізації керування всіма її компонентами.
BMW прагне, щоб динаміка iX5 Hydrogen відповідала іншим версіям кросовера.
Цільовий розгін від 0 до 100 км/год має становити близько 5 секунд, запас ходу за циклом WLTP — до 750 км.
При цьому заправлення воднем має займати менше ніж 5 хвилин.
Заправлення воднем має займати менше ніж 5 хвилин
Заправлення воднем має займати менше ніж 5 хвилин
Паралельно компанія готує виробництво водневих силових систем. Наступний етап складання прототипів уже стартує у Центрі компетенцій з водневих технологій у Мюнхені.
Серійне виробництво паливних систем організують на заводі BMW Group у Штайрі (Австрія), де вже встановили перші випробувальні стенди та виробниче обладнання й почали навчати працівників.
За матеріалами:
mezha.media
Авто
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