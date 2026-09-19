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У Техасі одразу три компанії почали тестувати аеротаксі
— Технології&Авто
У штаті Техас одразу три компанії проведуть перші випробування аеротаксі. Ідеться про Joby, Beta та Wisk.
На думку цих компаній, тестування аеротаксі допоможе зменшити автомобільний рух у містах і відкрити нові можливості мобільності для пасажирів.
Вони тестуватимуть польоти у штаті між містами та аеропортами.
Наразі це відбуватиметься без пасажирів, адже на цьому етапі для компаній важливо визначити, чи впораються системи управління повітряним рухом зі зростанням повітряного потоку.
Також компанії прагнуть отримати сертифікат для комерційного перевезення пасажирів у США.
Тестування повітряних таксі відбувається у межах нової федеральної програми, яка має оцінити доцільність використання електричних, гібридно-електричних та автономних літальних апаратів.