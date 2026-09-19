У Техасі одразу три компанії почали тестувати аеротаксі Сьогодні 03:16 — Технології&Авто Аеротаксі

У штаті Техас одразу три компанії проведуть перші випробування аеротаксі. Ідеться про Joby, Beta та Wisk.

Про це пише The Verge.

На думку цих компаній, тестування аеротаксі допоможе зменшити автомобільний рух у містах і відкрити нові можливості мобільності для пасажирів.

Вони тестуватимуть польоти у штаті між містами та аеропортами.

Наразі це відбуватиметься без пасажирів, адже на цьому етапі для компаній важливо визначити, чи впораються системи управління повітряним рухом зі зростанням повітряного потоку.

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Також компанії прагнуть отримати сертифікат для комерційного перевезення пасажирів у США.